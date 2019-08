Over 800 demonstranter pågrepet i Moskva

Politiet selv hevder at de har pågrepet 600 personer og at 1.500 personer deltok på protesten, mens bilder fra byen tyder på at langt flere deltok, skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået har aktivister lagt ut bilder fra en politirapport hvor det antydes at så mange som 10.000 hadde møtt opp.

Russiske myndigheter hadde ikke gitt tillatelse til protesten. Demonstrantene krevde fritt valgt og protesterte mot at en rekke opposisjonspolitikere ikke får stille som kandidater til valget på nytt bystyre i Moskva. Enkelte av pågripelsene gikk hardhendt for seg, blant annet ble en ung syklist slått med køller mens han lå med sykkelen på bakken.

Den uavhengige gruppen OVD-info, som overvåker og kartlegger pågripelser i Russland, baserer sitt anslag på tekstmeldinger og telefonsamtaler fra folk som er blitt pågrepet. Gruppen tilbyr også juridisk assistanse til pågrepne demonstranter.

Gruppen ønsker å hindre politiet i å skjule informasjon om folk som blir pågrepet, ifølge Grigorij Durnovo.

For en uke siden ble om lag 1.400 mennesker pågrepet under en lignende demonstrasjon.

En stor gruppe opprørspoliti var kalt ut for å stanse demonstranter i Moskva lørdag. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB scanpix

Politiker pågrepet

En av dem som politiet pågrep lørdag, er den fremtredende opposisjonspolitikeren Ljubov Sobol. Hun ble stanset da hun var på vei til demonstrasjonen, og tatt med i en politibil mens hun høylytt stilte spørsmål om hvorfor hun ble pågrepet.

Opposisjonen hadde planlagt en 4 kilometer lang marsj i sentrum av Moskva, men politiet advarte i forkant om at de kom til å ta grep. Opprørspoliti med hjelmer hadde tatt oppstilling langs ruten. De startet pågripelsene i en spredt folkemengde på Pusjkin-plassen og presset demonstranter tilbake fra en annen plass langs traseen.

Mange, men ikke alle, av de pågrepne skal ha blitt sluppet løs senere lørdag. Blant dem er Sobol som ifølge Reuters ble bøtelagt med 300.000 russiske rubel, tilsvarende over 50.000 norske kroner, for brudd på Russlands strenge protest-lov.

Får ikke stille

Sobol er én av nesten 30 kandidater som er nektet å stille til bystyrevalget.

Den fremtredende Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj er også blant dem som har blitt nektet å stille. Både deler av opposisjonen og uavhengige kandidater har blitt ekskludert.



Lørdagens demonstrasjon er en protest mot at en rekke opposisjonspolitikere ikke får stille som kandidater til valget på nytt bystyre i Moskva. Den fremtredende Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj (på bildet) er også blant dem som har blitt nektet å stille. Foto: MItya Aleshkovskiy



Etterforsker Navalnyj

Samtidig som politiet aksjonerte mot demonstrantene lørdag, kom nyheten om at myndighetene har startet etterforskning av Navalnyjs antikorrupsjonsorganisasjon.

Etterforskerne hevder organisasjonen har mottatt store summer penger som de vet har vært opptjent ulovlig fra tredjeparter.

Organisasjonen har arbeidet med å avdekke korrupsjon blant høytstående russiske tjenestemenn.

Påstander om forgiftning

Navalnyj selv soner en 30 dager lang dom for å ha oppfordret til en protest som ikke var godkjent. I slutten av juli ble han brakt til sykehus med en angivelig allergisk reaksjon som forårsaket hevelser og utslett.

Både en advokat og en lege som sjekket den russiske opposisjonslederen på sykehuset, sier at han kan ha blitt forgiftet.

– Det har aldri vært noen allergisk reaksjon. Det har aldri vært gjort noen toksikologiske prøver. Og det er uklart hvilken substans det er som forårsaket opphovningen og utslettet, sa Anastasija Vasiljeva, Navalnyjs lege.

Sykehuset hevdet på sin side at det ikke var tegn til forgiftning. Navalnyj ble etter kort tid brakt tilbake til fengselet.