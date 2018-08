Over 300 skadd da havnepromenade kollapset i Spania

Verden

Trekonstruksjonen var 30 meter lang og 10 meter bred. Søndag kveld var den full av folk som ville høre rap-artisten Rels B fra Mallorca. Plutselig knelte det hele, og mange skled ut i sjøen.

Redningsmannskaper finkjemmet ulykkesstedet i tre timer, og dykkere søkte i vannet. To fastklemte personer ble berget av brannvesenet, opplyser ordfører Abel Caballero.

Havnemyndighetene mener det er snakk om en konstruksjonsfeil som gjorde at havnepromenaden falt sammen, til tross for at den ble holdt oppe av betongpilarer.

Vigo ligger nordvest i Spania, like nord for Portugal.

