Over 150 døde i flomkatastrofen i Japan

Verden

Redningsoperasjonene for å lete etter flere titall personer som fortsatt er savnet, fortsetter, opplyser talsperson for de japanske myndighetene, Yoshihide Suga.

På grunn av mangel på rent drikkevann og høye temperaturer på over 35 grader er det frykt for at befolkningen i de hardt rammede områdene skal få heteslag. I byen Kure er over 226.000 mennesker isolert uten vann og forsyninger som følge av regnkatastrofen.

– Ikke noe vann, ikke noe mat, ingenting kommer til byen. Vi kommer til å bli dehydrert om vi fortsetter å være isolert, sa en lokal innbygger i Kure til den japanske avisen Mainichi.

Vanskelig redningsarbeid

Tirsdag begynte vannmassene endelig å trekke seg tilbake etter at regnværet ga seg mandag.

I byen Kurashiki, med over 400.000 innbyggere, ble flere bydeler helt oversvømt, og flere mennesker måtte klatre opp på hustakene sine for å bli reddet.

Mer enn 70.000 personer deltar i søket etter savnede, men gjørme og store vannmasser skaper voldsomme problemer for redningsarbeiderne. Likevel fortsetter arbeidet med uforminsket styrke.

Statsministeren avlyste utenlandstur

Dødstallet, offisielt 156 personer, er det høyeste som følge av flom i Japan på mer enn 30 år.

Statsminister Shinzo Abe avlyste mandag en planlagt utenlandstur for i stedet å reise til de hardest rammede områdene sørvest i landet.

Japan gjennomgår tunge regnsesonger tidlig om sommeren hvert år, men i år har det kommet rekordstore mengder. Enkelte steder har det falt over 1 meter regn på kort tid.