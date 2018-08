– Oslo er Europas klitoris

Verden

John Oliver, programleder for «Last Week Tonight», har allerede spøkt med Norge flere ganger. Sylvi Listhaugs berømte bad med overlevelsesdrakt i Middelhavet, for eksempel.

– For ordens skyld: Dette er ikke drukning, dette er å flyte fnisende rundt, kledd som en vannbåren ostepop, sa Oliver blant annet i innslaget.

Eller da 7-Eleven drev folkeopplysning. På nasjonalromantiske bilder med fjord, høye fjell og bunader kunne man lese kioskjedens velkomst til turister i Norge: «Midnattssolens og klamydiaens land». «Norge har de høyeste tallene på klamydia i Europa. Kommer du på besøk fra utlandet? Sørg for å beskytte deg selv mot de lokale! Kjøp kondomene dine på nærmeste 7-Eleven», kunne vi lese på mang en reklamevegg gatelangs.

Siden da har også Litauen fått gjennomgå. Det vil si en reklame for byen Vilnius, som omtales som «Europas G-punkt: Ingen vet hvor det er, men når du finner det er det fantastisk».

– Ja, det er sant. Vilnius er Europas G-punt, slo Oliver fast.

Kjeft

Reklamen har fått mye kjeft fra katolikker i Litauen. Særlig fordi Paven var på vei.

Oliver syntes Litauen-reklamen var så effektiv at han ville drive litt reklamehjelp for andre byer der ute. Oslo er blant de heldige byene som fikk en egen reklame og et slagord:

– Oslo - Europas klitoris. Lett å finne, men ingen aner hva de skal gjøre der, slo Oliver fast.

Se klippet her:

Oliver fortsatte med en rekke andre byer. Her er beskrivelsene hans:

Las Vegas: Den er som anus - Den er ikke attraktiv, og alt for mange menn nekter å holde kjeft om den ene gangen de besøkte stedet.

Tokyo: Det er som prostata. Det krever en innsats å komme dit, men det er verdt det.

San Fransisco: USAs dusjsex. Alltid en bedre idé på papiret og vått på akkurat feil måte.

Nordpolen: Jordens livmorhals - Når du har truffet den, har du sikkert gått for langt.

Boston: Amerikassæd. Det er hvitt, grovt og rart.

Venezia: Som en gammel manns testikler. Historisk og synker i en alarmerende hastighet.

Satireprogrammet «Last Week Tonight» vises på HBO Nordic i Norge.​

