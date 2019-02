I sin årlige tale om rikets tilstand søndag varslet Orbán en plan om støtte til kvinner for å få flere barn. Får man fire, slipper man inntektsskatt for resten av livet.

Fødselsraten i Ungarn har falt ned til 1,45 barn per kvinne, mens det trengs 2,1 barn per kvinne for å opprettholde folketallet. Likevel er Ungarn blant landene i Europa som er minst villige til å ta imot innvandrere.

Orbáns plan er at alle kvinner under 40 år som gifter seg for første gang, skal få et lån på 10 millioner forint (rundt 300.000 kroner), og tilbakebetaling av lånet utsettes i tre år når de får sitt første barn.

Etter det andre barnet blir en tredel av lånet ettergitt, etter det tredje blir hele lånet ettergitt, og etter det fjerde vil den lykkelige moren slippe inntektsskatt for resten av livet.

I tillegg foreslår Orbán å utvide Ungarns system for boliglån og gi statlige garantier, avhengig av hvor mange barn et par får. Familier med minst tre barn skal også få et avslag på 2,5 millioner forint (75.000 kroner) ved kjøp av en sjuseters bil.