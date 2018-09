Opplevde alle flypassasjerers do-mareritt

Verden

31. august ble det kaos på American Airlines flight 663 fra Phoenix, Arizona til Kona, Hawaii - en seks timer lang flytur. En passasjer skylte ned en bleie i do, noe som gjorde at alle toalettene på flyet flommet over. Etter hvert ble flere passasjerer mer og mer desperate.

NBC har fått tak i en video fra der dramaet utspiller seg.

– Hva mener du med at jeg blir nødt til å tisse i en pose, spør en opprørt kvinnelig passasjer.

– Toalettene er tette. Jeg vet, det er grusomt. Folk må tisse i flasker, svarer en flyvertinne.

Bekrefter

– Jeg har vondt. Jeg kan ikke bruke en pose, svarer passasjeren, før flyvertinnen så viser henne til et lite rom hun kan benytte seg av.

Representanter for American Airlines bekrefter overfor Fox News at hendelsen fant sted to timer før landing, og at nærmeste flyplass var Kona, flyets destinasjon.

– Vi er veldig lei oss for problemene denne hendelsen skapte for de 187 passasjerene på flight 663. Vi kommer til å ta kontakt med dem alle for å be om unnskyldning, heter det i en uttalelse fra American Airlines.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Bonus

– Hvis alle toalettene svikter, skal American Airlines' fly sette kursen for nærmeste flyplass for å rette opp i situasjonen. Men på grunn av flyets posisjon i dette tilfellet, ble beste løsning å fortsette til endestasjonen.

Flyselskapet har gitt passasjerene et plaster på såret etter do-krisen.

– Alle har fått 30.000 bonuspoeng hos oss, uttaler selskapet.

