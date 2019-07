Flere båter fra Irans mektige revolusjonsgarde skal ha forsøkt å ta det britiske skipet i arrest torsdag, sier kilder med kjennskap til saken til CNN.

Den britiske oljetankeren var på vei ut av Persiabukta og inn i Hormuzstredet da hendelsen skal ha funnet sted. Iran skal ha beordret skipet om å endre kurs og stanse i iransk farvann.

En fregatt fra den britiske marinen eskorterte oljetankeren. Etter advarsler fra fregatten skal de iranske båtene ha trukket seg tilbake.

– I strid med internasjonal lov forsøkte tre iranske skip hindre et kommersielt fartøy fra å passere gjennom Hormuzstredet, skrev det britiske forsvarsdepartementet i en uttalelse.

De oppfordret samtidig iranske myndigheter til å trappe ned konfliktnivået i regionen.

– Ikke involvert

Irans revolusjonsgarde avviste tidlig at det ble gjort forsøk på å stanse den britiske oljetankeren, ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars.

– I løpet av det siste døgnet har vi ikke vært involvert i noen hendelser som involverer utenlandske fartøyer i Hormuzstredet, heller ikke med et britisk fartøy, heter det i en uttalelse som Revolusjonsgarden la ut på hjemmesiden sin, ifølge NTB.

Forrige uke ble et iransk skip stanset ved Gibraltar, etter mistanke om at det skulle frakte olje til Syria. Onsdag varslet Irans president Hassan Rouhani at arrestasjonen ville få konsekvenser for britene.

Militærkoalisjon

Som Dagsavisen skrev onsdag, ønsker USA å opprette en regional militærkoalisjon som skal beskytte skipsfarten i havet utenfor Jemen og Iran.

David B. Roberts, som forsker på maktforholdene i Gulf-området, tror USAs skritt er ment å endre stridens premisser. Dermed vil det ikke kun stå mellom USA og Iran, men mellom Iran og store deler av Midtøsten.

Det er foreløpig ikke klart hva det amerikanske initiativet vil ende med.

En fjerdedel av verdens oljeeksport passerer nettopp gjennom det smale Hormuzstredet, som grenser til Iran, Irak og Kuwait.

Forverret forhold

Det allerede spente forholdet USA og Iran har blitt stadig kjøligere. I fjor trakk USA seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran. Europeiske land har forsøkt å redde avtalen, som setter restriksjoner på hvor mye uran Iran kan anrike.

Iran har nylig opplyst at de har passert grensa for anrikningsgraden som ble fastsatt i avtalen.

Det antas at Iran ønsker å legge press på de europeiske partene i atomavtalen, blant annet for å få hjelp i møte med nye amerikanske sanksjoner.

Etter krav fra USA holdt Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) onsdag møte om Iran.

Utviklingen i konflikten mellom USA og Iran

* USA har anklaget Iran for å stå bak angrep mot flere tankskip i Omanbukta. Iran har avvist at de står bak.

* Iran skjøt i juni ned en amerikansk drone. De hevdet dronen var i iransk luftrom. USA mener den var i internasjonal luftrom.

* USAs president Donald Trump sa at han var nær ved å iverksette et militært angrep på Iran som svar på nedskytingen.

* Atomavtalen som trådte i kraft i 2016, gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet og legger sterke begrensninger på Irans atomprogram.

* 8. mai 2018 kunngjorde USA at de trakk seg fra avtalen. Nøyaktig ett år etter kunngjorde Iran at de gjorde det samme.

* 7. juli kom beskjeden om at Iran samme dag ville anrike uran slik at den får en anrikingsgrad som er høyere enn hva avtalen tillater.

(Kilde: NTB)