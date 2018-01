Omtaler kommende Donald Trump-tale som «helt utrolig bra»

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Ifølge CNN vil Trump skryte av sin enorme suksess, til tross for at flere mener Washington selv råtner fra innsiden og Trump etterforskes av FBI om samarbeid med Russerne under valgkampen.

Talskvinne Sarah Huckabee Sanders slo an tonen da hun mandag betegnet det som kommer fra Donald Trump i talen om rikets tilstand tirsdag kveld, som «helt utrolig bra».

Pressekorps og kommentatorer synes like opptatt av om Trump klarer å holde seg til manuskriptet som hvor mange arbeidsplasser han angivelig har skapt.

Hvis han begir seg ut i åpent lende og snakker på impuls, kan minneverdige formuleringer falle tett. Trump selv sier det er «en viktig tale, en stor tale» som han og hans nærmeste har jobbet intenst med, og som dekker mange saksområder.

Ingen moderasjon

Alle synes enige om at presidenten verken vil være beskjeden i omtalen av egen innsats eller moderat i nedrakkingen av sine motstandere. Årets tale om rikets tilstand er den første som bygger på gjennomført politikk. Fjorårets var bare en mekanisk hilsningstale rett etter innsettelsen.

Nå er det ventet at Trumps hovedvekt vil ligge på økonomisk vekst, skattereform og tiltak mot uønsket innvandring. Talen blir holdt for en samlet kongress, med regjeringen, høyesterett og tallrike gjester i salen. Anslagsvis 40 millioner amerikanere vil følge seansen på fjernsyn.

Talen om rikets tilstand er en utfordring for enhver president, uansett bakgrunn og partitilhørighet. Etter ett år ved makten må Trump redegjøre for hvordan det går med løftet som ligger i slagordene «Make America Great Again» og «America First».

En blodhund på sporet

Bakteppet for talen er alvorlig nok, med et mildt sagt uryddig forhold til atommakten Nord-Korea og en uforutsigbar situasjon på hjemmebane, med spesialetterforsker Robert Mueller luskende rundt i Washingtons korridorer på jakt etter potensielt ødeleggende Russland-spor.

Muellers gransking kalles ofte elefanten i rommet, og det er helt uvisst om presidenten vil gå inn i denne materien i sin tale.

De fleste tror han overser den fullstendig, selv om han har sagt han gjerne forklarer seg for Mueller under ed. Presidentens advokater har lite sans for uttalelsen.

POTUS og FLOTUS

FLOTUS, bokstavkombinasjonen som betyr førstedame Melania, vil bli nøye fulgt under forestillingen, ikke bare på grunn av sin fasjonable framtoning. Presseoppslag om presidentparets liv som ektefolk pirrer manges nysgjerrighet, siden begge har en fargerik fortid.

Bryllupsdagen, den 13. i rekken, ble øyensynlig markert i den private sfære nylig, uten kommentar fra Det hvis hus. Det ble bemerket i pressen at Melania plutselig hoppet av turen til Davos i forrige uke.

Hvem som sitter hvor på raden bak presidentens talerstol er alltid gjenstand for spekulasjoner og sier angivelig noe om hans prioriteringer i tiden framover.

Mange kongresskvinner kler seg ofte i fargerike gevanter for å synes på fjernsyn, men i år er trenden å kle seg i svart, særlig blant demokratene, for å vise solidaritet med metoo-bevegelsen. Seksuelle overgrep og trakassering har hatt sine følger i Kongressen i året som gikk, med tvungen avgang for flere i begge partier. (NTB)