Utnevnelsen av CIA-sjef Mike Pompeo til USAs nye utenriksminister, fører nestleder Gina Haspel til toppen i den amerikanske etterretningstjenesten.

Hun må godkjennes av det amerikanske senatet før hun får jobben. Haspels mørke fortid som ansvarlig i Bush-administrasjonens kraftig kritiserte bruk av tortur i avhør, vil gjøre godkjenningen til en humpete prosess.

Tortur i avhør

Haspel har jobbet i CIA siden 1985 og blant annet ledet organisasjonens kontorer i London og New York, i itillegg til CIAs hemmelige operasjoner. Det finnes knapt offisielle bilder av henne og hun var lenge ukjent for offentligheten.

Det endret seg da Haspel ble utnevnt til nestleder i CIA for et drøyt år siden og ble møtt med kraftig kritikk. Da ble det for alvor kjent at hun har hatt en sentral rolle i det svært kontroversielle avhørsprogrammet der terrormistenkte i andre land ble tatt med til hemmelige steder og utsatt for tortur under avhørene.

Programmet var i bruk under George W. Bush’ presidentperiode på 2000-tallet. Avhørsteknikkene fikk massiv kritikk for å være i strid med menneskerettighetene og president Barack Obama stanset programmet da han overtok i 2009.

I 2002 var Haspel leder for et hemmelig CIA-fengsel i Thailand der al-Qaida-mistenkte ble utsatt for tortur. Metodene inkluderte blant annet «waterboarding», en form for vanntortur der den mistenkte holdes under vann så lenge at det oppleves som å drukne.

Det var Haspel som beordret å slette videoopptakene som beviste at torturmetodene ble brukt, skriver avisa New York Times.

Vil fengsle Haspel

I Tyskland har en gruppe menneskerettighetsadvokater i organisasjonen European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) i Berlin, klagd inn Haspel til den tyske Riksadvokaten med mål om å få en arrestordre på Haspel om hun skulle reise til Europa. Saken ble klagd inn allerede i 2014, men den er fortsatt ikke behandlet, skriver den tyske avisa Der Spiegel.

– De som utfører, beordrer eller tillater tortur bør stilles for retten, det gjelder særlig for ledere fra mektige land, sa leder Wolfgang Kaleck i ECCHR da Haspel ble utnevnt til nestleder i CIA i fjor.

Krever svar

Justisdepartementet har gransket avhørsmetodene som ble brukt under Bush, men ingen er i ettertid blitt straffeforfulgt for å ha brukt torturmetoder, i følge avisa Washington Post.

I USA krever både politikere og menneskerettighetsorganisasjoner nå at Haspel må svare for hva slags rolle hun hadde i det nå forbudte torturprogrammet, før hun kan godkjennes i Senatet. Samtidig skal Haspel være velansett og populær internt i CIA.

– Tortur av fanger i amerikansk varetekt det siste tiåret, var et av de mørkeste kapitlene i USAs historie. Haspel må forklare seg om omfanget og sin involvering i CIAs avhørsprogram, sier den republikanske senatoren John McCain, som selv ble torturert som krigsfange under Vietnamkrigen, i følge NTB.

