Verden

Donald Trump og hans stab i Det hvite hus kommer ikke godt ut av det i Michael Wolffs bok «Fire and Fury».

Her får leserne vite nesten mer enn vi ønsker om det indre live på kontoret til verdens mektigste mann.

Nå melder BBC at det blir TV-serie av boken .

Rettigheter solgt

Rettighetene er solgt til Endeavor Content for st sjusifret dollarbeløp og Michael Wolff selv vil være involvert i produksjonen, melder BBC. Det er ikke kjent hvor eller når TV-serien skal vises.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet brukes boken på den amerikanske høyresiden som bevis på hvor lite «de liberale mediene» forstår, og hvor opptatte de er av å sabotere Trump.

Den bekrefter Trump-tilhengeres inntrykk av en urettferdig heksejakt mot en patriotisk president.

På venstresiden ser de boken som et bevis på at det er kaos i Det hvite hus og boken har skapt mye debatt og flere hevder den også har bidratt til at Trumps indre krets lever farlig.

Sprøyt

Donald Trump har allerede avfeid boken som sprøyt, og forsøkte å stanse utgivelsen, noe forfatter Wolff har takket for.

– Ikke bare hjelper det salget av boken, men det beviser også poenget med boka, sa Wolff til NBC.

Og Wolff kan ha rett i det, for «Fire and Fury» skal ha solgt mer enn en million eksemplarer allerede.

I «Fire and Fury» stiller flere medarbeidere i Det hvite hus spørsmål ved Trumps psyke og intelligens, i sum hele hans evne til å styre landet.

Ifølge boka er alle rundt presidenten klar over at presidenten er så syk og ustabil at han ikke egner seg som president.