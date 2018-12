Oljeprisen stiger kraftig

Julaften stupte oljeprisen over 5 prosent og nærmet seg 50 dollar fatet.

Ved 18.30-tiden onsdag kveld hadde prisen steget med over 3 dollar siden midnatt, og et fat nordsjøolje ble i snitt omsatt for 54,01 dollar.

Oppgangen gir imidlertid en oljepris som er langt unna toppnoteringen i oktober, da oljeprisen lå på 85 dollar fatet, ifølge Dagens Næringsliv.

Oljeanalytiker Nadia M. Wiggen i Pareto Securities tror ikke oljeprisen vil stige mer over nyttår. Hun har satt et prismål på 56 dollar fatet.

– Det er så mye tilbud i markedet til tross for at OPEC har vedtatt kutt. For Russland tar det litt tid å kutte produksjonen raskt på grunn av lokale forhold i Sibir, mens overproduksjonen i Saudi-Arabia og Emiratene vil ta tid å få bort. Jeg tror markedet forblir svakt i første kvartal, i alle fall til slutten av februar-mars, sier Wiggen.