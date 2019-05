Oljefondet selger cannabis-aksjene

– Vi har allerede besluttet å ikke være investert i selskaper med direkte eksponering mot cannabis, sier kommunikasjonssjef Thomas Sevang i Norges Bank Investment Management (NBIM) til Dagens Næringsliv.

Det førte til kritikk og reaksjoner da avisen i mars skrev at fondet i løpet av årets to første måneder tjente 446 millioner kroner på investeringer i fem cannabis-relaterte selskaper.

Sevang vil ikke gå inn på detaljer rundt hvilke selskaper beslutningen om å selge cannabisaksjene vil ha konsekvenser for. Utsalgene blir først offentliggjort sammen med neste beholdningsoversikt neste år.

– Spørsmålet om cannabis-relaterte selskaper er relativt nytt, og det er utfordringer knyttet til å definere hvilke selskaper som omfattes, sier han.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er positivt overrasket over de nye signalene fra oljefondet.

– Dette er veldig bra. Det ville være etisk forkastelig dersom det norske samfunnet skulle tjene penger på andres lidelse, og jeg mener at vi må fortsette diskusjonen rundt de etiske retningslinjene for oljefondets investeringer. Dette er et steg i riktig retning, sier styreleder Jan Erik Bresil i NNPF. (NTB)

