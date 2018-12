Den anbefalte mengden søvn for voksne er seks til åtte timer per natt. Å sove lengre enn dette er forbundet med økt risiko for død og kardiovaskulære sykdommer, i følge en global studie publiser tonsdag i European Heart Journal, skriver CNN.

Ved hjelp av data fra 21 land, på tvers av syv regioner, fant forskergruppen at personer som sov mer enn den anbefalte øvre grensen på åtte timer, økte risikoen for kardiovaskulære sykdommer, som hjerneslag og hjertesvikt, samt død med opptil 41 prosent.

Men forfatterne påpeker at en mulig årsak til dette er at menneskene i studien hadde underliggende forhold som forårsaket at de sov lengre, som igjen kunne ha økt risikoen for sykdom og død.

Farlig ettermiddagslur

Forskergruppen identifiserte også en økt risiko blant de som sover på dagtid.

– Å ta seg en lur på dagtid er forbundet med økt risiko for sykdom og dødsfall hos de som får seg mer enn seks timers nattesøvn, men ikke blant de som får seg mindre enn seks timers nattesøvn, forklarer Ph.D student Chuangshi Wang, som ledet studien.

De som sov mindre enn anbefalt hadde godt av å kompensere for mangelen på nattesøvn ved å sove på dagtid, og dermed reduserte risikoen for sykdom.

Ikke kausale forhold

Funnene er kun observasjonelle, noe som betyr at årsaken til at søvnmønsteret er forbundet med sykdom fortsatt er ukjent.

– Selv om funnene var veldig interessante, så beviser de ikke årsak og virkning, sier Julie Ward, sykepleier ved British Heart Foundation, som ikke var involvert i studien.

Studien spurte 116.632 voksne mellom 35 og 70 år om deres sovevaner. Deltakerne ble deretter fulgt opp i gjennomsnitt 7.8 år.

Mangel på søvn også farlig

Francesco Cappuccio, professor i kardiovaskulær medisin og epidemiologi ved Warwick University, som ikke var involvert i denne studien, har selv gjort flere studier på søvn og dens effekt på helsen vår. Han sier at mangel på søvn "definitivt er forbundet med økt risiko for død".

– Hvis du sover lite over lengre tid, er du mer utsatt for å utvikle kronisk sykdom, sier Cappuccio og tilføyer at lite søvn har vist seg å øke risikoen for høyt blodtrykk, fedme og diabetes. Derimot var ikke funnene for de som sov for lite statistisk signifikante, og den største risikioen var istedet sett blant de som sov for lenge.

Cappuccio nevnte at personer som har uoppdaget sykdom, kan sove for mye. Hvis noen har underliggende kreft, kan de for eksempel være utmattet og ha en tendens til å sove lenger. Studien konkluderer med at den optimale søvnmengden er mellom seks og åtte timer per natt for voksne.

Slik sover du bedre

Julie Ward påpeker at det er noen enkle grep man kan ta som hjelper med å sove bedre om nettene.

– Unngå koffein om ettermiddagen eller om kvelden, samt alkohol og nikotin kan forstyrre søvnmønstre. Trening og et balansert kosthold kan hjelpe, legger hun til.

