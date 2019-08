Står en ny økonomisk nedgangstid for dør? Flere økonomer og analytikere mener tall og nyheter fra en rekke land den siste tida kan tyde på det.

I en ny undersøkelse fra USAs National Association for Business Economics svarer tre av fire økonomer at de venter en ny resesjon innen 2021, skriver The Washington Post.

Innen 2021

Frykt for at den amerikanske økonomien ikke vil være i stand til å stå imot en langvarig handelskrig med Kina er blant grunnene, skriver avisen.

Flere år med oppgang siden finanskrisen spiller også inn på forventningene.

226 økonomer har svart på den nye undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 14. juli og 1. august:

* 38 prosent tror amerikansk økonomi vil gå inn i en ny resesjon allerede neste år.

* Da spørsmålet ble stilt i februar i år, svarte 4 prosentpoeng flere det samme.

* 34 prosent tror det skjer i 2021. Det er 9 prosentpoeng flere enn i februar.

Rentekurver og børsfall

En såkalt invertering av rentekurven i USA og Storbritannia forrige uke skapte uro på markedene.

Det betyr at rentene på de tiårige statsobligasjonene falt under rentene på de toårige obligasjonene (se faktaboks for mer informasjon). En rekke ganger tidligere har økonomiske nedgangstider fulgt en slik invertering, sist i 2007.

Krympende tysk og britisk økonomi bidrar til usikkerhet.

Fallende renter på amerikanske statsobligasjoner er et tegn på at klokka som teller ned til en resesjon, er i gang, sier sjeføkonom Scott Anderson til nyhetsbyrået AP.

Spørsmålet er bare når det kommer til å skje.

– Jeg tror vi er på vei mot en resesjon – vi holder stø kurs mot den uunngåelige konklusjonen, sier Anderson.

Truer gjenvalg

Som Dagsavisen skrev i går, kan en ny finanskrise få stor betydning for det amerikanske presidentvalget neste år. En sterk amerikansk økonomi vil være et viktig kort for Donald Trump i kampen om gjenvalg.

Tross flere varsler om økende sannsynlighet for nye økonomiske nedgangstider, er Trump avvisende.

– Jeg tror ikke vi er i en resesjon. Vi gjør det enormt bra. Forbrukerne våre er rike. Jeg ga dem enorme skattelettelser, og de er fulle av penger, sa Trump søndag, ifølge AP.

Ifølge kilder skal den amerikanske presidenten imidlertid ha uttrykt bekymring for at en mulig ny finanskrise vil kunne koste ham valget, skriver flere medier.

Samtidig har Trump flere ganger gått ut mot den amerikanske sentralbanksjefen. På Twitter har han også anklaget mediene for å «gjøre alt de kan for å krasje økonomien fordi de tror det vil være skadelig for meg og gjenvalget».

