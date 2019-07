Økende antall demokrater i Kongressen støtter riksrett mot Trump

En opptelling som nyhetsbyrået AP har foretatt, viser at nesten halvparten av demokratene – og én republikaner – mener at prosessen må dras i gang. Tallet gikk i været etter at spesialetterforsker Robert Mueller ble utspurt i Kongressen i forrige uke.

AP er kommet til at 113 representanter, pluss den ene republikaneren, støtter en riksrettssak. Men det er langt fram til de 218 som vanligvis trengs for å kunne vedta et lovforslag. Demokratene har flertall i Representantenes hus og kontrollerer 235 av setene der.

Lederen i forsamlingen, demokraten Nancy Pelosi, nøler med å sette i gang prosessen så lenge det ikke er større oppslutning blant de folkevalgte.