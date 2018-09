Obama i strupen på Trump: – Hvor vanskelig kan det være å ta avstand fra nazister?

Verden

Av Kenneth Lia Solberg og Espen Hågensen Rusdal

I en tale på Universitetet i Illinois understreket USAs forrige president Barack Obama at mellomvalget amerikanerne når står ovenfor, er et av de viktigste valgene på lang tid i USA.

– Dette er et av de viktige øyeblikkene når hver og en av oss, som borgere i USA, må finne ut hvem vi er, og hva det er vi står for, sa presidenten under sin tale til studentene ved universitetet fredag, ifølge CNN.

Han ba studentene om å stemme ved neste valg, fordi «demokratiet vårt er avhengig av det».

– Status quo slår tilbake

Den tidligere presidenten understreket at frykten for endring er en viktig underliggende årsak til Donald Trump ble valgt til USAs 45. president.

– Status quo slår tilbake. Noen ganger kommer tilbakeslaget fra folk som er oppriktig, om enn feilaktig, redde for endring, men oftere er det styrt av de mektige og de privilegerte som ønsker å splitte oss og å spille på kynisme, ettersom det hjelper dem å beholde status quo og å beholde sin makt og sine privelegier. Det startet ikke med Donald Trump. Han er et symptom, ikke årsaken. Han tjener på bitterheten som politikere har fyrt opp under i årevis, en frykt og et sinne som har sine røtter i vår fortid, men som også kommer av de enorme omveltningene som har skjedd i vår korte levetid, sa Obama i talen.

– Ikke den største trusselen mot demokratiet

Han kom også med et spark til president Trumps håndtering av den høyreekstreme volden i Charlottesville.

– Poenget er at vi skal stå opp mot diskriminering, og vi skal selvsagt stå klart og tydelig opp mot nazi-sympatisører. Hvor vanskelig kan det være å si at man tar avstand fra nazister? spurte den tidligere presidenten retorisk.

Han understreket at Trump ikke er den største trusselen mot det amerikanske demokratiet.

– Når alt kommer til alt, kommer ikke trusselen mot demokratiet vårt bare fra Donald Trump eller den nåværende gruppen av republikkanere i Kongressen eller fra Koch-brødrene og deres lobbyister eller for mange kompromisser fra Demokratene eller fra russisk hacking. Den største trusselen mot vårt demokrati er likegyldighet. Den største trusselen mot vårt demokrati er kynisme. Kynisme har fått for mange mennesker til å vende seg bort fra politikken og bli hjemme på valgdagen.

– Radikalt

– Hva har skjedd med Det republikanske partiet? De er ikke konservative, dette er ikke normalt. Dette er radikalt, sa Obama om Donald Trump og Det republikanske partiet, skriver New York Times.

Han kom også med et stikk mot Trumps relasjon til Russlands president.

– Her har Det republikanske partiet kjempet mot kommunismen til alle tider. Nå skryter Trump av Putin, en tidigere KGB-sjef, sa Obama.

Han påpekte også at augusttallene for arbeidsmarkedet som kom denne uken, viser at de er på akkurat samme nivå som i 2015 og 2016. Likevel skryter Trump av en framgang.

Obama gikk så videre og slo fast at det er udemokratisk å sende justisministeren etter Trumps fiender – Trump sa i dag at han vil sende justisminister Sessions etter den i staben som skrev et flammende innlegg i New York Times.

– Man kan ikke forsøke å hindre FBI i å etterforske en sak som angår oss alle, sa Obama og siktet til spesialetterforsker Robert Mueller og granskingen av Trump og konspirasjon med Russland.

– Det er udemokratisk, sa Obama.

– Å fyre opp under splittelse, sette en gruppe opp mot en annen, fortelle folk at ro og orden vil bli gjenopprettet hvis det bare ikke var for dem som ikke ser ut som oss, ikke høres ut som oss, eller ber som oss, det er en gammel oppskrift. Den er like gammel som tiden, sa Obama.

Trump: – En god tale å sove til

Under et valgkamparrangement i North Dakota bekreftet Donald Trump at han hadde sett Obamas tale.

– Jeg så den, men jeg sovnet. Det var en god tale å sove til, sa Trump ifølge Fox News.

– Han forsøkte til og med å ta æren for den gode økonomien og alt det fantastiske som skjer i landet vårt nå, sa Trump til stor jubel fra sine egne.

