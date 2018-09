Obama: – Hvor vanskelig kan det være å ta avstand fra nazister

Verden

I en tale på Universitetet i Illinois understreket USAs forrige president Barack Obama at mellomvalget amerikanerne når står ovenfor, er et av de viktigste valgene på lang tid i USA.

– Dette er et av de viktige øyeblikkene når hver og en av oss, som borgere i USA, må finne ut hvem vi er, og hva det er vi står for, sa presidenten under sin tale til studentene ved universitetet fredag, ifølge CNN.

Han ba studentene om å stemme ved neste valg, fordi «demokratiet vårt er avhengig av det».

Til angrep på Trump

– Hva har skjedd med Det republikanske partiet? De er ikke konservative, dette er ikke normalt. Dette er radikalt, sa Obama om Donald Trump og Det republikanske partiet, skriver New York Times.

Den tidligere presidenten understreket at frykten for endring er en viktigh underliggende årsak til Donald Trump ble valgt til USAs 45. president.

– Status quo slår tilbake. Noen ganger kommer tilbakeslaget fra folk som er oppriktig, om en feilaktig, redde for endring, men oftere er det styrt av de mektige og de privilegerte som ønsker å splitte oss og å spille på kynisme, ettersom det hjelper dem å beholde status quo og å beholde sin makt og sine privelegier. Det startet ikke med Donald Trump. Han er et symptom, ikke årsaken. han tjener på bitterheten som politikere har fyrt opp under i årevis, en frykt og et sinne som har sine røtter i vår fortid men som også kommer av de enorme omveltningene som har skjedd i vår korte levetid, sa Obama i talen.

Han kom også med et spark til president Trumps håndtering av den høyreekstreme volden i Charlottesville.

– Poenget er at vi skal stå opp mot diskriminering, og vi skal selvsagt stå klart og tydelig stå opp mot nazi-sympatisører. Hvor vanskelig kan det være å si at man tar avstand fra nazister? spurte den tidligere presidenten retorisk.

Han understreker at Trump selv ikke er den største trusselen mot det amerikanske demokratiet.

– Når alt kommer til alt, kommer trusselen mot demokratiet vårt bare fra Donald Trump eller den nåværende gruppen av republikkanere i Kongressen eller fra Koch-brødrene og deres lobbyister eller for mange kompromisser fra demokratsene eller fra russisk hacking. Den største trusselen mot vårt demokrati er likegyldighet. Den største trusselen mot vårt demokrati er kynisme. Kynisme har fått for mange mennesker til å vende seg bort fra politikken og bli hjemme på valgdagen.