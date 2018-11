Av Hanne Mauno og NTB

Lööf opplyser at hun har vært i dialog med Löfven tirsdag, skriver NTB. Hun sier hun kan støtte en regjering ledet av Stefan Löfven, dersom han går med på flere tøffe politiske krav fra Centerpartiet. I 2013 uttalte hun at hun heller ville «spise sin høyre sko» enn å slippe fram Socialdemokraterna. Nå kan det likevel hende at det blir hun som legger veien åpen for Löfvens regjeringsmakt. Men:

– Forkaster han våre krav, så kommer vi til å felle ham, sier Lööf til Aftonbladet.

– For å ha en viss sjanse til å bli statsminister, så må Stefan Löfven innse at han må føre en borgerlig politikk, sier Löof også, ifølge NTB.

«En krigserklæring»

Socialdemokraternas fungerende statsminister Stefan Löfven har imidlertid ikke sett hele listen med krav fra Centerpartiet. På vei til gruppemøte i Riksdagen kom han med et første svar på Centern-lederens krav,

– Nå har vi muligheten til å se på det, men jeg må se mer før jeg kan ta stilling, sier Stefan Löfven, som syns det er bra at det er framgang i prosessen. Noen av kravene skal være senkede skatter, liberalisering av bolig- og arbeidsmarkedet og garantert valgfrihet i velferden.

En anonym kilde fra Socialdemokratarna har fått innsyn i kravene, og kaller dem «en krigserklæring mot LO», ifølge den svenske avisen Expressen.

– Går vi med på dette, blir det borgerkrig i arbeiderbevegelsen, sier kilden.

Fungerende statsminister Löfven har framholdt at et samarbeid over blokkene er nødvendig. Centern-lederen ønsker ikke å sitte i regjering med Socialdemokraterna.

Verken venstreblokken eller det borgerlige partisamarbeidet Alliansen fikk flertall i Riksdagen, og ingen av dem ønsker å samarbeide med det tredje største partiet Sverigedemokraterna.

Löfven har fram til 5. desember å forhandle fram et regjeringsforslag. Da skal Riksdagen stemme over forslaget han kommer med.

Fakta om regjeringskaoset i Sverige * Valget i Sverige ble holdt 9. september. Socialdemokraterna ble største parti, Moderaterna nest størst og Sverigedemokraterna tredje størst. * De fire borgerlige partiene i Alliansen var det regjeringsalternativet som fikk størst oppslutning, men ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall, ettersom ingen vil samarbeide med Sverigedemokraterna. * Verken Moderaternas leder Ulf Kristersson eller fungerende statsminister Stefan Löfven klarte å sondere seg fram til et opplegg Riksdagens ville godta. * 5. november fikk Kristersson en ny mulighet, og en uke siden senere gikk Riksdagens leder, talmannen, inn for en regjering bestående av Moderaterna og Kristdemokraterna, begge partier i den såkalte Alliansen. Denne konstruksjonen ble nedstemt av Riksdagen. *15. november fikk Centern-leder Annie Lööf muligheten, men en uke senere ga hun opp forsøket på å danne regjering på tvers av blokkgrensen. * 23. november jekket talmann Andreas Norlén opp alvoret et hakk og ga regjeringsoppdraget til Stefan Löfven. Talmannen etterlyste tempo og fleksibilitet. Löfvens regjeringsforslag skal til votering i Riksdagen 5. desember. * Hvis først Kristersson og deretter Löfven blir nedstemt i Riksdagen, gjenstår to forsøk. Hvis de folkevalgte stemmer ned fire mulige regjeringskonstellasjoner, blir det utskrevet nyvalg. Det skal holdes senest tre måneder etter siste avstemning. (NTB)