Nytt brexit-nederlag for Theresa May

– Implikasjonene av Underhusets beslutning er alvorlige, sa statsminister Theresa May da hun fikk ordet etter den skjebnesvangre avstemningen fredag ettermiddag.

Det var tredje gang hun la brexitavtalen fram for avstemning. Og for tredje gang sa et klart flertall nei. I alt 344 representanter stemte mot avtalen, mens 286 stemte for.

Vedtaket betyr at Storbritannia risikerer å krasje ut av EU uten avtale 12. april.

Eneste måte å unngå dette på, er å søke EU om en ny utsettelse. En slik utsettelse må etter alt å dømme bli langvarig og vil også innebære at britene må delta i valget til nytt EU-parlament i slutten av mai, ifølge May.

Samtidig er utsettelse kun mulig hvis EUs medlemsland enstemmig godtar det.

EUs president Donald Tusk innkaller nå til krisetoppmøte 10. april for å få tatt en beslutning om veien videre.

Optimismen er ikke stor.

– Et «no deal»-scenario den 12. april er nå et sannsynlig scenario, uttaler en talsperson for EU-kommisjonen.

EU er forberedt på dette og vil stå samlet, fastholder talspersonen. (NTB)