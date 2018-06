Verden

Av NTB

De nye tiltalene mot Manafort og hans forretningspartner Konstantin Kilimnik dreier seg om forsøk på å hindre etterforskningen. Rettsdokumentene ble offentliggjort fredag.

Manafort er fra før blant annet tiltalt for å opptre som en uregistrert utenlandsk agent og for hvitvasking av penger. Blant annet skal han ha mottatt store beløp fra Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj og ha skjult dette for myndighetene.

Tidligere denne uken ble det kjent at spesialetterforsker Robert Muellers stab anklaget Manafort for gjentatte ganger å ha forsøkt å kontakte to sentrale vitner for å påvirke deres vitnemål.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ukjente vitner

Vitnene er ikke navngitt. De arbeidet med Manafort da han representerte et prorussisk parti i Ukraina, og har fortalt FBI at de tror Manafort og Kilimnik forsøkte å få dem til å lyve om arbeidet sitt.

Ifølge påtalemyndigheten skal kontakten med vitnene ha skjedd via telefon og krypterte meldingstjenester. Det første tilfellet som omtales var i februar, kort tid etter at en storjury hadde lagt fram en tiltale mot Manafort og mens han var ilagt husarrest. Kilimnik skal også ha kontaktet vitnene i april.

Det er andre gang siden oktober at tiltalen mot Manafort utvides. 69-åringen holder fast ved at han er uskyldig. En annen av hans medtiltalte, Rick Gates, erklærte seg skyldig i februar og har sagt ja til å samarbeide med etterforskerne.

Kilimnik er ikke tidligere tiltalt i forbindelse med Muellers etterforskning. Han beskyldes også for å ha bånd til russisk etterretning, noe han benekter.

Les også: Duket for kjølig G7-toppmøte

Twitter

Muellers etterforskning dreier seg først og fremst om hvorvidt Trump og hans stab samarbeidet med Russland i valgkampen i 2016.

President Donald Trump legger stadig ut Twitter-meldinger der han skarpt kritiserer den tidligere FBI-sjefens etterforskning, som han omtaler som en «heksejakt» Demokratene står bak.

Tiltalen mot Manafort er ikke direkte forbundet med hans arbeid for Trump eller påstandene om samarbeid med russiske representanter, noe presidenten har påpekt ved en rekke anledninger. (NTB)

Les også: Donald Trump vil benåde Muhammad Ali – men det er 47 år for sent