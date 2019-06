Rett før morgenrushet fredag samlet demonstrantene seg utenfor regjeringskontorene i Hongkong. Deretter blokkerte noen hundre svartkledde demonstranter en av byens hovedveier i sentrum, noe som førte til trafikkaos.

Så dro mange av demonstrantene til politiets hovedkvarter, der de omringet bygningen mens de ropte slagord som «skam dere, politibøller» og «løslatt de rettferdige».

– Regjeringen har fortsatt ikke svart på våre krav. De prater tull og skylder på hverandre, sier 28 år gamle Poyee Chan.

Nekter å gi seg

Demonstrantene er klare i sine krav: De nekter å gi seg før Hongkongs leder, den Beijing-lojale Carrie Lam, trekker seg. De krever også at demonstranter som har blitt fengslet i løpet av de siste ukenes protester, må løslates.

Politiet har bedt demonstrantene om fredelig å fjerne seg fra politihovedkvarteret, men fredag ettermiddag lokal tid var det lite som tydet på at demonstrantene ville følge oppfordringen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Voldelige sammenstøt

Det siste ukene har flere millioner mennesker protestert i Hongkong etter at myndighetene la fram et omstridt lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina. Flere ganger har det endt med voldelige sammenstøt med opprørspolitiet.

Etter protestene har Carrie Lam lagt forslaget på is, men demonstranter krever at hun går av og at forslaget forkastes helt.

Hongkong har vært en del av Kina siden 1997, men har delvis selvstyre, populært kalt «ett land, to systemer». Det innebærer friheter som ikke er lov på Fastlands-Kina.