Til avisen sier de fire kildene at advokatene frykter Trump, som ved en rekke anledninger har kommet med uriktige påstander og motsagt seg selv, vil kunne bli siktet for å ha løyet for etterforskerne.

Likevel sa Trump i slutten av januar at han ser fram til å bli avhørt av Mueller, som leder granskingen av hvorvidt Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016.

Trumps avgjørelse om hvorvidt han til sjuende og sist vil la seg avhøre vil være ett av de viktigste øyeblikkene i etterforskningen, skriver New York Times.

Dersom presidenten nekter, kan Mueller stevne ham slik at han må stille foran en storjury. Det vil også få politiske konsekvenser for Trump, blant annet fordi en slik avgjørelse trolig vil bli møtt med anklager om at han har noe å skjule. (NTB)