En ny amerikansk regjeringsrapport advarer om klimaendringer og dets skadelige innvirkning på landets helse og økonomi.

Studien ble utgitt av Trump-administrasjonen fredag, en tid mange amerikanere er på langhelg, distrahert av familie og shopping, skriver CNN.

Trump: – Hva skjedde med global oppvarming?

Rapportens funn motstrider president Donald Trumps konsekvente beskjed om at klimaendringer er en bløff. På onsdag tvitret Trump: «Hva skjedde med global oppvarming?», etter noen amerikanere ble møtt av den kaldeste Thanksgiving på over et århundre.

Forrige uke var Trump i California for å se hvordan skogbranner hadde herjet i delstaten.

– Gjør dette at du endrer ditt syn på klimaendringer, ble han spurt av en journalist.

– Nei, jeg har en sterk mening om det. Jeg vil ha et flott klima (great climate, joirn. anm.), svarte Trump.

Men rapporten er tydelig: Menneskene lever med de høyeste temperaturene i moderne historie.

Vil trekke seg ut av klimaavtaler

Rapporten ble opprettet for å informere beslutningstakere og gir ingen konkrete anbefalinger til hvordan man retter opp problemet. Men, den antyder at hvis USA umiddelbart reduserer bruken av fossilt brensel og utslipp av drivhusgasser, kan det spare tusenvis av liv og generere milliarder av dollar til fordel for landet.

Rapporten ble publisert av Det hvite hus i det stille fredag. Rapporten konkluderer med at global oppvarming vil bidra til å utløse ekstreme vær- og naturkatastrofer i USA, skriver NTB.

Den nasjonale klimavurderingen er skrevet lenge før skogbrannen i California og de siste orkanene rammet. Det advares om at ekstremvær og naturkatastrofer både kan vare lengre og øke i styrke.

Forskere har tidligere varslet om ekstreme værforhold som følge av klimaendringene. Ifølge Katharine Hayhoe, som er medforfatter av rapporten, viser funnene at forskernes antakelser allerede viser seg i USA.

Trump-administrasjonen har signalisert at landet vil trekke seg ut av internasjonale klimaavtaler som Parisavtalen, med sikte på å senke globale temperaturer. De hevder også at disse traktatene har vært urettferdige for den amerikanske økonomien – det stikk motsatte av det den nye rapporten konkluderer med.

