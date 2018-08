Ny måling: Halvparten av USA mener Donald Trump bør stilles for riksrett

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Amerikanernes misnøye med Donald Trump når nye høyder i en meningsmåling. 60 prosent sier at de ikke er fornøyd med presidentens innsats, mens 36 prosent er fornøyd.

Målingen er utført på vegne av Washington Post og ABC News. Den viser også at 49 prosent av de spurte mener at Kongressen bør begynne en riksrettsprosess som fører til at Trump må gå av, mens 46 prosent er imot dette.

Et klart flertall, 63 prosent, sier dessuten at de støtter Robert Muellers Russlands-etterforskning, mens hele 64 prosent sier at Trump ikke bør sparke justisminister Jeff Sessions.

I en lignende måling i april sa 56 prosent at de var misfornøyd med Trumps innsats, mens 40 prosent var fornøyd.

Republikanske velgere er naturlig nok mer positive til Trump. 78 prosent av dem mener Trump gjkør en god jobb. hele 93 proent av demokratene mener Trump gjør en dårlig jobb.

Blant uavhengige er det 59 prosent som mener dette.

Rettsforfølgelse

Et lite flertall, 53 prosent, mener at Trump har forsøkt å blande seg inn i Muellers etterforskning på en måte som innebærer at han forsøker å hindre rettsforfølgelse.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 26. -29. august, i uka etter at Trumps tidligere valgkampsjef, Paul Manafort, ble dømt for bank- og skattesvindel, og etter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen erklærte seg skyldig og trakk presidenten inn i utbetalingen av hysj-penger til to kvinner som Trump angivelig har hatt seksuelle forhold til.

At det har gått fire måneder siden siste måling, betyr at det er vanskelig å knytte den økende misnøyen med Trumps innsats til spesifikke hendelser.

Trump har forsøkt å engasjere republikaner ved å peke på økonmiske oppgangstider.

Og Trump får bedre skussmål når det gjelder sin økonomiske politikk. 45 prosent av amerikanerne er fornøyd, mens 47 prosent er misfornøyd.

Siktelse

Fredag ble det også klart at en person i kretsen rundt Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er siktet av amerikansk påtalemyndighet, skriver NTB.

Siktelsen, som ble offentliggjort av den føderale påtalemyndigheten i Washington D.C., gjelder en forretningsforbindelse av Konstantin Kilimnik.

Kilimnik, som amerikanske myndigheter mener har bånd til russisk etterretningstjeneste, arbeidet tett sammen med Manafort. Påtalemyndigheten mener hans forretningsforbindelse W. Samuel Patten ikke har registrert seg som utenlandsk agent i tråd med lovverket, og har derfor siktet ham.

Retten

Patten skal møte i retten senere fredag. Ifølge AP refererer ikke rettsdokumentene til Kilimnik direkte, men det heter at Patten arbeidet sammen med en russisk statsborger.

Manafort ble kjent skyldig på åtte tiltalepunkter for to uker siden, og i september stilles han også for retten i Washington D.C.

Saken mot Manafort har sin bakgrunn i tiden han jobbet som lobbyist for Ukrainas tidligere russiskvennlige regjering. Han var anklaget for å ha tatt imot store pengebeløp som han skal ha skjult på hemmelige kontoer i utlandet og som han ikke betalte skatt for.

Han er så langt kjent skyldig i fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ha holdt en utenlandsk bankkonto skjult.

