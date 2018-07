Ny kampanje for å påvirke USA-valg er avdekket

Verden

32 kontoer og sider er fjernet fra Facebook og Instagram fordi de skal ha vært innblandet i et «koordinert» forsøk på å påvirke opinionen, opplyste Facebook tirsdag.

Ifølge New York Times er kampanjen knyttet til polariserende politiske saker. En av disse er en ny planlagt høyreradikal demonstrasjon i byen Charlottesville.

De folkevalgte i Kongressen skal nylig ha blitt orientert om saken etter at kampanjen ble oppdaget for to uker siden.

– Tidlig stadium

Den eldste siden som er fjernet, ble opprettet i mars 2017, og den siste ble opprettet så sent som i juni 2018.

Hvem som står bak kampanjen, er foreløpig ukjent. Men Facebook mener å se likhetstrekk med kampanjene som ble ført på Facebook i forkant av presidentvalget i 2016, som Russland mistenkes for å stå bak.

– Vi er fortsatt i et tidlig stadium i vår gransking, og vi har ikke alle fakta, blant annet når det gjelder hvem som står bak dette, opplyser Facebook.

Selskapet sier selv ingenting om hvorvidt kontoene var ment å påvirke kongressvalget i november. Tidspunktet tyder likevel på at dette var motivet.

De falske sidene med flest følgere var «Aztlan Warriors», «Black Elevation», «Mindful Being» og «Resisters». Minst én av de falske kontoene skal ha blitt fulgt av nærmere 300.000 personer.

På kontoene og sidene ble det vist 150 ulike annonser, som til sammen skal ha kostet 11.000 dollar, en sum som ifølge Facebook ble betalt i amerikanske og canadiske dollar.

– Forsøkte å skjule spor

Facebook skal ha funnet enkelte forbindelser mellom kontoene som nå er fjernet, og tidligere kontoer knyttet til det russiske selskapet Internet Research Agency.

Selskapet skal ha spilt en sentral rolle i det antatte russiske forsøket på å motarbeide Hillary Clinton i den amerikanske valgkampen i 2016.

Men de som står bak de siste kontoene, var ifølge Facebook mer nøye med å skjule sine spor enn hva som var tilfelle i 2016. Blant annet skal de ha brukt nettbaserte telefontjenester, samt betalt tredjeparter for å drive markedsføringen på deres vegne.

(NTB)