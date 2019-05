Milliarder av forskjellige bakterier holder til i tarmen, og forskere oppdager stadig nye typer tarmbakterier. Nå har forskere ved Shanghai Jiao Tong University School of Medicine analysert 21 vitenskapelige studier på inngrep i tarmbakteriefloraen og hvilke effekter dette kan ha i behandling av angst. 1.503 personer har til sammen deltatt i de 21 studiene som ble gjennomgått, og metaanalysen forskerne i Shanghai har utført er publisert i tidsskriftet General Psychology, og slår fast at regulering av tarmbakterier kan ha en positiv effekt behandling av angst.

Fant positiv effekt i et flertall av studiene

«Flere og flere enkeltstudier har indikert at tarmfloraen kan regulere hjernens funksjon gjennom tarm-hjerne-aksen, og at dysbiose i tarmfloraen er relatert til angst. Samtidig finnes det ikke noen konkrete bevis som støtter opp om at angst kan behandles ved å regulere tarmfloraen», skriver de kinesiske forskerne om hvorfor de har valgt å gå gjennom studiene.

Forskerne har gått gjennom studier hvor pasientene har fått endret dietten for å endre tarmfloraen, og studier hvor pasientene har fått tilskudd av probiotiske bakterier for å endre tarmfloraen. Gjennomgangen viser at det i elleve av de 21 studiene ble påvist en klar og tydelig bedring av angstsymptomer blant pasientene som følge av regulering av tarmfloraen. Endringer i dietten hadde en mer markert positiv effekt enn bruk av probiotika.

Endret diett fungerte best

«Vi har oppdaget at mer en halvparten av studiene viste at det var positivt å behandle angstsymptomer ved å regulere tarmfloraen. Det finnes to typer intervensjoner (probiotisk og ikke-probiotiske intervensjoner) for å regulere tarmfloraen, og det må understrekes at de ikke-probiotiske intervensjonene var mer effektive enn de probiotiske intervensjonene», skriver forskerne i sin konklusjon.

Tarmbakterier har de siste årene fått en stadig mer prominent rolle innen psykologisk og medisinsk forskning. Tidligere i år ble det publisert en stor studie som viste at flere bakterietyper mangler i tarmen hos personer som sliter med depresjon. Forskerne kunne imidlertid ikke si noe om hvorvidt fraværet av disse bakteriene bidrar til å forårsake depresjon eller om bakteriene forsvinner som følge av depresjon.

