Ny forskning: Roboter er hvite fordi mennesker er rasistiske mot svarte roboter

Du ser dem blant annet i mange filmer. For hvilen farge er det for eksempel på roboten i Will Smith-filmen «I Robot»? Eller Eva i «Wall-E»? Jo, nettopp, de er begge hvite.



Will Smith foran filmplakaten til «I Robot». FOTO: NTB Scanpix

Eksempler fra virkelightene inkluderer blant andre Hindas robot Asimo, UBTECHs Walker og Boston Dynamics Atlas. Også hos NASA er det hvitt det går i hos deres Valkyrie-robot. Alle kles i skinnende hvitt materiale, skriver CNN.

Det samme er Toyotas robot som er tiltenkt oppgaver under OL i Tokyo neste år.



Toyotas T-HR3. FOTO: REUTERS/Issei Kato

Men hvorfor er hvit en foretrukket farge på roboter?

Årsaken ligger i rasisme, viser ny forskning.

«Robots And Racism», en studie utført av Human Interface Technology Laboratory i New Zealand (HIT Lab NZ) og utgitt av landets universitet i Canterbury, antyder at folk oppfatter roboter med menneskelignende trekk for å tilhøre en rase og derfor bruker rasestereotypier på hvite og svarte roboter, står det å lese i rapporten.



Denne roboten jobber i resepsjonen på et hotell i Italia. Foto. NTB Scanpix

Rasisme

Fargene har vist seg å trigge sosiale signaler som påvirker hvordan mennesker reagerer på og oppfører seg mot andre mennesker, og da også tilsynelatende hvordan vi ser på roboter.

Altså vil mennesker utøve den samme rasismen mot svarte roboter som mot svarte mennesker.

– Fordommene mot svarte roboter er et resultat av fordommer mot afroamerikanere, forklarer hovedforsker Christoph Bartneck til The Next Web.

Samspill

– Det er utrolig å se hvordan folk som ikke har hatt noe tidligere samspill med roboter, viser raseskjevhet mot dem, sier Bartneck til CNN.

Dette er et problem som må løses, mener forskerne.

«Om roboter for eksempel skal fungere som lærere, venner eller pleiere, vil det være et alvorlig problem hvis alle disse rollene bare blir besatt av roboter som oppfattes som hvite», ifølge studien.

Robotene i studien ligner ikke på mennesker, men de har lem og et hode, som menneskeliggjør dem.

Men roboter med menneskelige trekk er også hvite. Som Sophia laget av Hanson Robotics i 2017.



Sophia. Foto: AFP PHOTO / PRAKASH MATHEMA

– Tenk deg en verden der alle Barbie-dukker er hvite

– Robotdesignere kommer fra alle verdenshjørner, men de lager stort sett hvite roboter, påpekte Bartneck.

– Tenk deg en verden der alle Barbie-dukker er hvite. Tenk deg en verden der alle robotene som jobber i Afrika eller India er hvite. Videre forestill deg at disse robotene tar over roller som involverer autoritet. Det er klart dette ville vakt bekymring for imperialisme og hvitt overherredømme, sa Bartneck til CNN.

Han mener det er viktig med et mangfold, også blant roboter.

– Roboter er ikke bare maskiner, de representerer også mennesker, sa han videre.

