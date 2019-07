Det er en klar stigning i forhold til samme periode i fjor, da tallet var 13.985 drepte i et land med 126 millioner innbyggere, melder Reuters.

Det innebærer at det er rundt 12 drap per 100.000 innbyggere i Mexico, mot 0,4 drap per 100.000 innbyggere i Norge.

Rekorden for et helt år ble satt i fjor, da 29.111 mennesker ble drept. Halvårstallet i år tyder på at Mexico går mot en ny rekord for et helt år også i år.

Mange av drapene skyldes regjeringens aggressive kamp mot landets mange beryktede narkotikakarteller, og også voldelige oppgjør og rivalisering kartellene imellom.

Men de voldsomme tallene fører til økt press på den nye presidenten Andrés Manuel López Obrador som har gjort kamp mot narkokartellene til en av sine viktigste saker.

López Obrador har beskyldt tidligere regjeringer for å forverre volden, og han har selv tatt til orde for å hanskes med problemet ved å rydde opp i korrupsjon og redusere den sosiale ulikheten i landet.