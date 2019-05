Mannen bak boken «Fire and Fury» om det indre liv i og rundt Donald Trump i Det hvite hus, er på ferde igjen.

Forlaget lover nå en «eksplosiv» oppfølger når journalisten og forfatteren Wolff kommer med ny bok om Trump 4. juni.

Det er datoen da Wolffs nye bok «Siege: Trump under Fire» slippes, melder NTB.

Guardian har sett deler av boken og kommet med lekkasjer. I boken kommer det fram flere påstander og beskrivelser som vekker oppsikt.

En av dem er at FBIs spesialetterforsker Robert Mueller skrev og tegnet ned en siktelse bygget på at Donald Trump motarbeidet nettopp Mueller og hans etterforskning, melder Guardian.

Denne siktelsen skal ha vært på tre punkter, hevder avisen.

Så langt har det amerikanske justisdepartementet ikke latt noen få se Mueller-rapporten i helhet, men bare gitt ut en redigert utgave, skriver NTB.

I forfatterens egne fotnoter sier Wolff at han har informasjonen om Mueller-siktelsen fra interne dokumenter fra kilder nær etterforskningen.

FBI nekter for det hele.

– Slike dokumenter som beskrives eksisterer ikke, sier talsmann Peter Carr ifølge Guardian.

Les også: Donald Trump: – Hadde pressen vært redelig ville jeg hatt 75-80 prosent på målingene

Bak scenene-blikk

Boken «Siege: Trump under Fire»skal ta for seg Donald Trumps andre år i Det hvite hus, og det loves et saftig, bak scenene-blikk på en president som er «eksplosiv, uberegnelig og utsatt», skriver The Guardian.

Wolff vil i oppfølgeren fokusere på spenningen rundt spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av den antatte russiske innblandingen i 2016-valgkampen.

Forlaget melder at Wolff snakket med over 150 kilder, men avslo å kommentere hvorvidt noen av dem fortsatt jobber i administrasjonen, skriver NTB.

Debatt

Forrige bok, «Fire and Fury, Inside the Trump White House» utkom i januar i fjor og skapte debatt – ikke bare om Donald Trumps vilje og

evne til å være USAs president, men blant annet for fremstillingen. Blant kildene var Steve Bannon.

Boken solgte den i millioner, og utkom også på norsk hos Kagge under tittelen «Ild og vrede».

Mueller-rapporten står i sentrum for en tilspisset strid mellom demokratene i Kongressen og Det hvite hus.

Les også: Donald Trump brøt 1.500 år gammel tradisjon da han skulle se sumobryting i Japan