Ny bok: – Donald Trump er en rasist som bruker N-ordet ustanselig

Verden

Påstandene om en rasistisk president kommer fram i en ny bok, melder The Guardian.

Det er Trumps tidligere rådgiver og deltaker i «The Apprentice», Omarosa Manigault Newman, som kommer med de oppsiktsvekkende påstandene.

Hun var den eneste afroamerikaneren i Trumps indre krets.

– Donald Trump er en rasist som bruker N-ordet ustanselig, sier Omarosa Manigault Newman, ifølge The Guardian.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sparken

Dette er opplysninger som kommer fram i en ny bok fra den tidligere rådgiveren. Hun fikk til slutt sparken og måtte eskorteres ut av Det hvite hus,

Trump skal ha blitt fanget på mikrofon da han brukte N-ordet flere ganger under innspillingen av «The Apprentice».

– Det finnes opptak som bevis, sier Omarosa, som hun kalles i USA.

Hun viser til tre ikke navngitte kilder som har hørt opptakene.

Les også: Nå vil USA flytte forsvaret til verdensrommet: – Vi må ha amerikansk dominans

Rasistiske utsagn

Trump skal også ofte komme med flere andre rasistiske utsagn. Det skal være opptak av disse også.

I sin bok, «Unhinged», som kommer neste uke, insisterer den tidligere læreren på at påstanden er sanne, selv om hun sier at hun ikke har hørt at han har sagt N-ordet selv.

Hun hevder også at hun personlig var vitne til at Trump bruker rasistiske utsagn om hans egen rådgiver Kellyann Conways ektemann, som er halvt fillipinsk.

«Fucking flip, fucking goo-goo», skal Trump ha ytret. Både flip og goo-goo er nedsettende og rasistiske utsagn om asiatere.

Les også: Kastet ut fra YouTube etter hatprat, men her ønskes han velkommen

Hevn

Enkelte kritikere hevder Omarosa bare er ute etter hevn for avskjeden fra Det hvite hus.

Men skuespiller Tom Arnold sier han har en video der Trump bruker rasistisk språk og ytrer N-ordet.

Jeg har opptakene fra «The Apprentice» hvor han sier alle verst tenkelige ting, alle støtende og rasistiske uttrykk som finnes, sa Arnold til radiostasjonen KIRO.

– Det var han som satt i stolen og sa N-ordet, C-ordet og kalte sønnen sin tilbakestående - bare så slem, sa Arnold videre.

Men Metro-Goldwyn-Mayer, som eier rettighetene til reality-tv-showet, og den britiske skaperen Mark Burnett, har enn så lenge nektet å offentliggjøre opptakene på grunn av «ulike kontraktsmessige og juridiske krav».

Les også: Donald Trump planlegger lov mot fattige statsborgere

​