Storbritannia skulle i utgangspunktet forlatt EU sist fredag, men jobber nå på overtid for å avklare hva slags fremtid landet skal ha til unionen etter utmeldelsen, som kan bli et faktum neste uke.

Mandag vil parlamentsmedlemmene igjen stemme over flere alternativer for å prøve å finne en flertallsbasert plan for å avslutte den nåværende krisen.

Fredag var tredje gang May la utmeldingsavtalen fram for avstemning. Og for tredje gang sa flertallet nei. I alt 344 representanter stemte mot, mens 286 stemte for. Storbritannia skal etter planen forlate EU den 12. april, men kan risikere å krasje ut av unionen uten en avtale.

Forslagene som legges på bordet mandag inkluderer blant annet en avtale som innebærer at Storbritannia forblir i en tollunion med EU. Samtidig melder britiske medier at flere av de mest iherdige brexit-tilhengere i Mays regjering har truet med å forlate sine ministerposter hvis May støtter alternativet, da det vil påvirke Storbritannias handelsmuligheter med andre land.

Andre mulige forslag det skal stemmes over er ifølge Politico:

* Å skrive om reserveløsningen for irskegrensen, ofte omtalt som «backstop», og forlate EU den 22. mai 2019 med en ny avtale.

* Å gå ut av EU uten avtale 12. april 2019

* Å søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen samt forhandle fram en tollunion med EU

* Å legge en eventuell ny brexitavtale ut til folkeavstemning

* Å avholde en ny folkeavstemning for å unngå å gå ut av EU uten en avtale

* Å avholde en endelig avstemning i Parlamentet for å unngå en ikke-avtale og tilbakekalle artikkel 50 som en siste utvei.

* Å søke om medlemskap i EFTA og EØS-avtalen

May ventes også å legge fram forslag til utmeldingsavtale en fjerde gang, muligens denne uken.

Mandagens avstemning skal etter planen begynne klokken 21 norsk tid.