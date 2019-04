Notre-Dame-katedralen ødelegges av storbrann - tårnet har rast

Saken oppdateres

Bildene av den kjente katedralen som sprer seg på nett viser kraftig røykutvikling og flammer som står ut av taket. En halv time etter at brannen startet raste spiret midtskips ned, litt over halv ni norsk tid raste det helt sammen. Over 400 brannfolk skal nå jobbe på stedet hvor det foreløpig ikke er meldt om noen skadde.

Kirken ligger på øya Ile de la Cite i Seinen i Paris, hvor byggingen av kirken startet allerede i 1163. I dag Notre-Dame en av de aller mest besøkte turistattraksjonene i hele Europa.

Kan ha reddet statuer

Ifølge nettstedet CNEWS pågår det arbeider på deler av katedralen og så sent som fredag ble derfor en rekke statuer fjernet fra taket for restaurering. Det er ikke kjent om brannen har noe med restaureringsarbeidene å gjøre.

Bilder i franske medier og på sosiale medier viser flammer og kraftig røyk som stiger opp fra taket midtskips på den berømte kirkebygningen.

Myndighetene i Paris ber på Twitter om å holde seg borte fra området, og respektere sperringer.

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15. april 2019

– En fryktelig brann pågår i Notre-Dame-katedralen. Brannvesenet prøver å få kontroll, skriver ordfører i Paris, Anne Hidalgo på Twitter.

Ber folk holde seg unna

En talsperson for katedralen forteller til Daily Mail UK at brannen først ble rapportert om klokken halv fire lokal tid, og at bygningen ble evakuert kort tid etter. Lokalt politi ber folk holde seg unna den brennende kirken.

Flere turister besøker hvert år Notre-Dame enn Eiffeltårnet, ifølge MSNBC News.

Notre-Dame-katedralen

* Notre-Dame er en gotisk katedral på øya Île de la Cité i Seinen i sentrum av Paris.

* Katedralen ble påbegynt i 1163 og sto ferdigstilt rundt 1250.

* Katedralen er et av gotikkens mest betydelige monumenter, og er blant Europas mest kjente og besøkte turistattraksjoner.

* Notre-Dame er bygd med fem skip, tverrskip og kor med utvendige kapeller og gravmæler. Den har to 69 meter høye rett avkuttede tårn i vest, og spir over midtkrysset.

* Det store rosevinduet vest i katedralen og tverrskipenes glassmalerier er fra 1200-tallet.

* Vestfasaden av katedralen er rikt dekorert med skulpturer og tre portaler, der midtportalen fremstiller Dommedag.

* Etter store ødeleggelser, særlig på 1700-tallet, ble kirken gjennomgripende restaurert mellom 1843–64.

(Kilde: Store Norske Leksikon)