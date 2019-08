Boeing 787-flyet ble skadd da det rygget inn i et gjerde, og måtte tas ut av trafikk. Passasjerene kunne uten problemer gå ut av flyet og ble satt på et annet fly for å fortsette reisen.

Uhellet skjer to dager etter at et annet Dreamliner-fly måtte returnere og tas ut av trafikk etter et motorhavari etter avgang fra Fiumicino i Roma. 25 hus og tolv biler ble skadd da deler av motoren regnet ned over en forstad til byen.