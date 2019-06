Kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian bekrefter hendelsen overfor Flysmart24.no.

– Vi hadde alle nødvendige godkjenninger fra europeiske luftfartsmyndigheter (EASA) og Eurocontrol til å gjennomføre en såkalt posisjoneringsflygning mellom Malaga og Stockholm. I tillegg har svenske luftfartsmyndigheter gitt oss tillatelse til å lande på Arlanda i Stockholm, sier hun.

Airlive omtalte hendelsen først.

Det var ingen passasjerer om bord på flyet, som nå venter på tillatelse til å lette og sette kursen mot Sverige igjen.

Maskinen er ett av de 18 Boeing 737 MAX-flyene Norwegian har satt på bakken.

Bakgrunnen for onsdagens flygning var å flytte flyet for å ha flere fly på samme sted når flytypen igjen blir godkjent for kommersiell trafikk.

Til sammen 346 mennesker mistet livet i to 737 MAX 8-ulykker – den ene i Indonesia i oktober i fjor og den andre i Etiopia i mars i år. Flytypen ble etter ulykken i Etiopia satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.