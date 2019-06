Et besetningsmedlem på tankskipet Kokuka Courageous er lettere såret i et angrep i Omanbukta, melder nyhetsbyråene Reuters og Bloomberg. Besetningen på skipet ble evakuert i redningsbåter og reddet over i et annet skip.

Skipet er lastet med metanol og var på vei fra Saudi-Arabia til Singapore. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg melder rederiet Bernhard Schulte at skipet har en skade i skroget over vannlinjen på styrbord side.

To skip skal ha blitt angrepet i Omanbukta torsdag. Det andre skipet er det norskeide Frontline-skipet Front Altair.

Front Altair hadde lastet olje i havnebyen Fujairah i Emiratene og satte deretter kursen til sjøs. Senere kom melding om at det sto i brann, ifølge kilder som Bloomberg siterer.

Ingen nordmenn ombord

Det var ingen nordmenn på den norskeide oljetankeren i Omanbukta, ifølge rederiet Frontline.

– Kapteinen tok raskt beslutningen om å evakuere skipet for å sikre mannskapet. Alle de 23 medlemmene av besetningen ble plukket opp av Hyundai Dubai som befant seg i nærheten. Vi er veldig glade for meldingen om at alle i mannskapet er kommet uskadd fra hendelsen. Kapteinen og mannskapet har ut fra det vi nå vet håndtert en krevende situasjon i tråd med rutinene, sier administrerende direktør Robert Hvide Macleod i Frontline Management.

En representant for tankrederiet sier til VG at mannskapet stort sett består av folk fra Russland, Georgia og Filippinene. Han forteller at tankskipet Front Altair står i brann i Omanbukta.

Torpedo?

Kystvakta i Oman har bekreftet at oljetankeren er blitt utsatt for et angrep. Enkelte kilder hevder skipet er blitt rammet av en torpedo. Representanten for Frontline kan ikke bekrefte dette, men sier at «vi har hørt det samme».

– Vi samarbeider nå med myndigheter og bergingsspesialister for å få håndtere situasjon på best mulig måte. Vi vet ikke hva årsaken til eksplosjonen er, og vil jobbe med å få klarhet i dette gjennom grundige undersøkelser, sier Macleod.

Oljeprisen stiger etter hendelsen.

Data fra MarineTraffic viser at Front Altair nå har stoppet i Omanbukta etter å ha passert Hormuzstredet sent onsdag kveld.

USA

Den amerikanske flåten som er stasjonert i Bahrain, opplyser at den er orientert om en hendelse i området, men talsmann Joshua Frey avviser å utdype hva det kan dreie seg om.

– Vi arbeider med å innhente detaljer, sier han.

Tidligere sabotasjehendelser

I forrige måned ble fire tankskip utsatt for sabotasje i Omanbukta. Ett av skipene var norske Andrea Victory. De lå utenfor Emiratenes havneby Fujairah. USA mener Iran sto bak. Iran har avvist påstanden.

Hendelsen torsdag skjer mens Japans statsminister Shinzo Abe er på et sjeldent besøk i Iran.