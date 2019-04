Ifølge The Guardian har tjenestens gründer Sigurd Vedal møtt i retten for å svare på tiltalen, som omfatter usømmelighet, oppfordring til dette, samt kjønnsdiskriminering. Saken har havnet i rettssalen etter en anmeldelse fra Université Libre de Bruxelles.

Det er nedlagt påstand om seks måneders betinget fengsel for Vedal, samt bøter på 400.000 kroner for ham personlig og 2,5 millioner kroner for selskapet hans, Digisec Media.

Myndighetene krever også at selskapets reklamemateriell blir beslaglagt, fordi «det reduserer studenter til seksualobjekter».

Eksklusiv estetikk: Skjermdump fra Rich Meet Beautiful sine nettsider.

Rich Meet Beautiful vakte oppsikt i flere europeiske land da store rullende reklameplakater med ordlyd som «0,- i studielån? Date en sugardaddy eller sugarmama», dukket opp rundt universiteter.

– Universitetet ønsker at selskapet betaler 500.000 kroner i oppreisning. Pengene skal vies en institusjon som kjemper mot sexisme og prostitusjon, sier Laurent Kennes, som er talsmann for Université Libre de Bruxelles.

Vedals belgiske forsvarer Eric Cusas mener at hans klient er blitt en form for syndebukk. Dagbladet har ikke lyktes med å komme i kontakt med Sigurd Vedal. Han har tidligere uttalt at nettstedet er helt imot prostitusjon, og at dersom noen av medlemmene bryter den regelen, blir de kastet rett ut.

Forbrukerrådet forbød Rich Meet Beautifuls reklame i 2017.

– Denne typen markedsføring bryter klart med likeverdet mellom kjønnene og er derfor ulovlig, sa den gang forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til NTB.

