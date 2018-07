Norske ungdommer på Kos løslatt

Verden

Det opplyser en av dem som var fengslet, til avisen. Ungdommene ble opprinnelig pågrepet fordi det skulle ha vært planlagt en slåsskamp mellom kommende russ fra to norske byer.

Nordmennene ble pågrepet natt til fredag

– Ambassaden i Aten er i kontakt med lokale myndigheter og vil yte konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier pressevakt Kari Eken Wollebæk i Utenriksdepartementet.

Kommende russ

De pågrepne skal være deltakere på en tur for kommende russ. VG har snakket med fem ulike personer, med nær kjennskap til hendelsene den siste uken, som alle sier at det natt til fredag var planlagt en slåsskamp mellom russ fra to ulike norske byer. Flere vitner sier at det har vært slåsskamper gjennom hele uken. Avisen har fått tilsendt to videoer som viser brutale slåsskamper, der nordmenn skal være involvert.

Ifølge NRK var seks av guttene – de som var over 18 år – i retten fredag.

En av turdeltakerne forteller at de pågrepne ble tatt av politiet i hovedbargaten på Kos mellom halv ett og halv to natt til fredag.

– Ingen forsto hva som skjedde, sier han.

– Rakk ikke flyet

Daglig leder Ronny Helmersen på West Bar på Kos sier til Dagbladet at det har vært «ypping og bråking» over flere dager mellom ungdom fra to russebusser.

Etter det Dagbladet kjenner til, skulle russen etter planen hjem med fly til Norge fredag. Ingen av dem som ble satt på glattcelle, rakk flyet, ifølge Helmersen.

(NTB)