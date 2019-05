Med plagg hentet fra deres egne garderober, har blant andre Jenny Skavlan, Maria Mena, Ulrikke Falch, Pia Tjelta og flere andre moteinteresserte kjendiser lansert enkleskolleksjon sammen med klesappen Tise og Amnesty International.

#Signaturkolleksjonen, som er navnet kampanjen har fått, skal støtte kvinners kamp for trygg og lovlig abort i Argentina.

– Vi vil bidra til å starte et nytt initiativ for å få endret på abortlovgivningen i Argentina, som er veldig streng. Det er bakteppet, sier Ingvild Gjone Lyberg, assisterende generalsekretær i Amnesty Norge til Dagsavisen.

Internasjonal aksjon

– I dag, 28. mai, kommer det et initiativ fra kvinnebevegelsen i Argentina, bestående av et svært konglomerat av kvinnegrupperinger rundt omkring i landet, overfor nasjonalkongressen i Argentina, med forslag om å få endret loven, forteller Lyberg.

– Det er mange sterke, flotte norske kvinner med sterke stemmer som har valgt å stille seg i front for dette, og som gir bort et plagg som skal bidra til #signaturkolleksjonen. Istedenfor å selge plaggene, legges de ut i Tise, og de som har appen oppfordres til å signere aksjonen og å "like" plaggene de liker. Gjør de begge deler er de med i trekningen om å få plaggene, sier hun videre, med henvisning til de norske kjendisene som har valgt å stille opp på Amnesty Norges kampanje.

– Hvorfor har dere valgt å fokusere på akkurat Argentina?

– Vi prøver alltid å jobbe der vi tror det er en politisk mulighet, et window of opportunity, men det er argentinerne selv og kvinnebevegelsen som har satt i gang dette. Det gikk nesten gjennom sist de prøvde i 2018. Da var det stormobilisering, og hundretusener tok til gatene. Det er nytt presidentvalg i Argentina i oktober, og med litt endrede politiske konstellasjoner tror vi på at det kan være muligheter for gjennomslag allerede i 2020, svarer hun.

– Opprører meg

Redaktør i KK, Ingeborg Heldal, er en av dem som har valgt å bli med på kampanjen.

– Jeg har støttet Amnesty i mange år, så det ikke ukjent å for meg å være støttespiller når Amnesty gjør noe godt. Men det er første gang jeg er med på å gjøre en offentlig kampanje for Amnesty. Jeg sa ja blant annet fordi dette er noe som opprører meg følelsesmessig som kvinne og som redaktør i et kvinnemagasin. Jeg har demonstrert mot innstramninger i vår egen abortlov, som selvfølgelig virker beskjeden når man ser hva jenter i andre land går igjennom sier hun.

– Mange leger reserverer seg

Lyberg forklarer abortlovgivningen i Argentina.

– I noen land er det totalforbud mot abort, slik at det ikke er lov å ta abort under noen omstendigheter. I Argentina er det ifølge loven slik at du kan ta abort hvis det er fare for mors helse eller liv eller hvis svangerskapet kommer som følge av voldtekt eller incest. I praksis er det imidlertid slik at dette ikke skjer i altfor mange tilfeller fordi leger av samvittighetsgrunner kan si at de ikke ønsker å foreta inngrepet.

Det er typisk lettere for kvinner i middelklassen som bor i byene å få utført en abort, mens kvinner som bor på landsbygda ofte er prisgitt lokale sykehus og leger som ofte sier nei til å utføre abort, ifølge Amnesty.

– Skal man komme abort til livs og få ned aborttallene, må man få ned uønskede svangerskap. Det er en veldig høy rate av dette og av tenåringsgraviditeter i Latin-Amerika, sier Lyberg

Hun understreker at kunnskapen om sex og prevansjon kan være på et håpløst lavt nivå blant mange unge.

– Hvert femte minutt fødes barn av en tenåringsmor i Argentina, og hver tredje time fødes barn av mødre som er helt nede i ti til 14 år. Det handler om mangel på informasjon. Total mangel på seksualundervisning. Jenter og gutter vet ikke hvordan kroppen virker. Menge vet ikke at man kan bli gravid av å ha sex, og man snakker heller ikke om kroppslig integritet retten til å si nei.

– Nøyaktig hvilke endringer er det dere krever i det argentinske lovverket?

– Vi har ikke konkretisert. Det er det kvinnebevegelsen i Argentina som gjør. De kommer med ønske om selvbestemt abort, på linje med Norge og en del andre vestlige land, men minimumskravet er at man forvalter lovverket slik at praksis faktisk samsvarer med lovverket, svarer Lyberg.

Håper på 60.000 signaturer

Linken mellom klær og abort er kanskje ikke tydelig for alle.

– Kleshengeren er et symbol på at når du er desperat nok, tyr du til det du har som abortredskap. I våre moderne tider brukes det mer medisiner og ikke så mange kleshengere, men symbolet står der for utrygge og farlige aborter. Vi tror dette vil avstedkomme masse oppmerksomhet, forklarer Lyberg.

Hun forteller at Amnesty allerede har samlet inn 30.000 underskrifter på aksjonen og at de håper på 60.000.

– Da nærmer det seg all time high, konstaterer hun.

