Norsk UD følger rettsoppgjøret etter drapet på Maren Ueland

2. mai starter formelt rettssaken etter drapene på norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen i Marokko før jul.

Men søndag opplyste en kilde hos marokkanske myndigheter til VG at saken trolig blir utsatt når retten settes torsdag. Det bekrefter også hovedforsvareren i saken.

– Det er riktig. Vi forsvarere har begjært saken utsatt for å ha mer tid til å forberede vårt forsvar, sier forsvarer Saad Sahli til VG via tolk.

Han sier forsvarerne har bedt om at neste rettsmøte holdes først etter muslimenes fastemåned ramadan, som innledes 5. mai og avsluttes 4. juni.

24 personer

Fire menn er tidligere omtalt som hovedtiltalte i saken, men i alt 24 personer må svare for drapene når retten settes i tingretten i byen Salé. De er tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrorhandling, for med overlegg å ha begått drap og for å deltatt i en terrororganisasjon, ifølge avisen Le Courrier de l'Atlas.

Marokkanske medier har i forkant av rettssaken skrevet at en bistandsadvokat, engasjert av norske og danske myndigheter, vil representere de etterlatte, men dette skal ikke medføre riktighet.

– Norske myndigheter har ikke engasjert noen lokal advokat. Det ligger utenfor rammen av konsulær bistand å finansiere advokatutgifter eller annen rettshjelp til norske borgere i utlandet eller deres pårørende, opplyser konstituert underdirektør Ane H. Lunde i Utenriksdepartementet til NTB.

En norsk diplomat vil imidlertid være til stede i retten mens saken pågår. Ingen fra Maren Uelands familie har derimot planer om å reise til Marokko for å være til stede i retten, opplyser familiens bistandsadvokat Ragnar Falch Paulsen til NTB.

Lang rettssak

– Jeg tror saken kommer til å vare minst fire måneder når det er så mange tiltalte og alle har sine forsvarere, sier bistandsadvokaten.

Familien føler seg svært godt ivaretatt etter drapet på datteren. Blant annet har den marokkanske ambassadøren i Norge, Lamia Radi, personlig besøkt familien og gitt løpende orientering om etterforskningen. I forrige uke fikk Maren Uelands mor, Irene Ueland, overlevert en kondolanseprotokoll fra den marokkanske befolkningen.

– Det eneste familien egentlig er opptatt av, er å bli holdt informert slik at de kanskje får vite ting fra rettssaken før alle detaljer havner ute i mediene, sier Paulsen.

Etter hva familien har fått vite fra marokkanske myndigheter, kan hele eller store deler av den forestående rettssaken gå bak lukkede dører.

Filmet drap

Rettssaken mot de tiltalte kommer etter en intens og rask etterforskning. Drapene på de to skandinaviske turistene ved landsbyen Imlil har rystet Marokko, og saken har vært tett fulgt av nasjonale medier.

Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) var begge studenter fra Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark. De var på fottur i Atlas-fjellene i Marokko da de ble funnet drept 17. desember i fjor.

De fire mennene som skal ha utført drapene, er filmet mens de sverger troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS. En annen video spredt i sosiale medier viser drapet på den ene av kvinnene.

Både norsk og dansk politi deltok i etterforskningen av drapene sammen med marokkansk politi. Kripos arbeidet blant annet med å stanse spredningen av den grufulle videoen på internett. Ingen norske politifolk skal derimot vitne eller være til stede under rettssaken, får NTB opplyst.

Dansk politi har siktet 14 personer for å ha delt denne videoen. Norsk politi har ikke opprettet egne straffesaker i forbindelse med delingen, men har prioritert arbeidet med å hindre spredning av videoen.

Trent av sveitser

Etterforskningen skal ha avdekket at drapsmennene var inspirert av terrorhandlinger begått av IS, men at det ikke skal ha vært noen kontakt mellom dem og gruppen i Syria og Irak. Blant de tiltalte er en 25 år gammel spansk-sveitsisk mann som skal ha hatt kontakt med og trent dem som man mener utførte drapene. Han skal også ha hatt direkte kontaktakt med IS-medlemmer i Syria.

12. april ble en 33 år gammel sveitsisk-britisk mann dømt til ti års fengsel i Marokko i forbindelse med drapene. Mannen er ikke dømt for å ha hatt noe med selve drapene å gjøre, men er funnet skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon, å ha forsvart terror og for ikke å ha meldt fra om en kriminell handling. (NTB)