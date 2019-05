Norsk kvinne har anmeldt gjengvoldtekt i Frankrike

Mennene var natt til søndag i politiets varetekt, skriver franske Le Parisien.

Natt til lørdag møtte de franske brannmennene tre kvinnelige norske studenter under en bytur, ifølge avisen. De skal ha slått følge til brannstasjonen der mennene jobber, hvor hendelsen skal ha funnet sted.

En av mennene hevder han og flere andre hadde frivillig sex med den fornærmede kvinnen.

Kvinnen har forklart at hun hadde frivillig seksuell omgang med én av mennene, men at det utartet seg til gjengvoldtekt. Hun skal ha låst seg inne på et toalett etter hendelsen. Der skal hun ha blitt funnet av de to andre studentene flere timer senere. Kvinnen skal ha vært i sjokktilstand, skriver avisen.

Politiet er i gang med tekniske undersøkelser. Samtidig opplyser brannvesenet at de anmeldte brannmennene suspenderes mens etterforskningen pågår.