Norsk eksstabssjef i USAs kongress: – Journalister vet ikke hva som foregår

Av Bibiana Piene

– Det er litt slemt å si at de er naive. Men de vet ikke hva som egentlig skjer, sier Høeg til NTB.

I nesten seks år, fra 2012 til 2018, jobbet Høeg, som er utdannet maskiningeniør ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), som stabssjef for den republikanske kongressmannen Thomas Massie fra Kentucky. Fredag fortalte han om sine erfaringer foran et stort publikum på Nordiske Mediedager i Bergen.

Feil ramme

I fjor var Donald Trump den desidert mest omtale utenlandske personen i norsk presse. Likevel er forståelsen av det som foregår, urovekkende lav, mener Høeg.

– Det vi ofte gjør feil, er at vi bruker en norsk ramme for å forstå amerikansk politikk. Men det er to ting som gjør det nesten umulig å få med seg hva som egentlig foregår, sier Høeg.

– For det første skjer rapporteringen fra utsiden, ikke fra de røykfylte bakrommene der de egentlige forhandlingene foregår.

Grunnleggende mistillit

– For det andre er det en grunnleggende mistillit i USA mellom folket og de folkevalgte. Det er noe helt annet enn i Norge og Norden, sier Høeg, som nå skriver bok om sine erfaringer.

– Her i Norge skjønner vi for eksempel ikke hvorfor amerikanerne ikke vil ha en helsereform. Men det handler ikke om at de ikke vil ha et bedre helsevesen, de er bare grunnleggende mistroiske til alt som kommer fra Washington, sier han til NTB.

– Folket har ikke tro på at politikerne vil gjøre det som er best for folket, men det som er best for seg.

– Blir zombier

I foredraget skildret han levende hvordan systemet i Kongressen er satt opp slik at folkevalgte politikere nærmest er nødt til å havne i lomma på pengesterke lobbyister, en prosess Høeg omtaler som «zombifisering».

– Dette er institusjonalisert korrupsjon, og det er skremmende. Men det er slik ting ligger an i Washington. Og det er derfor man har fått en person som Donald Trump som president, sier Høeg, som mener både amerikanske og andre lands medier overdriver Trump-dekningen.

– Hvor store sjanser tror du Trump har for å bli gjenvalgt i 2020?

– Jeg tror de er store. Hvis man ser bort fra Twitter-Trump et øyeblikk, har han jo ikke gjort så stor skade. Og han har en rabiat base som vil støtte ham uansett. Demokratene virker på sin side å overdrive heksejakten mot Trump og andre. Folk kan gå lei. I tillegg sliter de med en overflod av kandidater, mener Høeg.