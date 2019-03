Av Per Lønning - ABC Nyheter

Kirsten Gillibrand, Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris, Beto O'Rourke, Cory Booker og Andrew Yang. Hvem kan utfordre Trump? For noen uker siden var gründeren Yang (44) helt ukjent for de fleste amerikanere, men i det siste har han fått et kraftig oppsving i sosiale medier og bred dekning i amerikanske medier.

Ifølge NBC News er Yangs håp å lokke Trump-velgere, som deler hans syn i at «Amerika lider», over til sin side.

Yang er sønn av asiatiske innvandrere og er en av de første amerikanerne med asiatisk bakgrunn som stiller til et presidentvalg i USA.

Man kan se mange likheter mellom Donald Trumps valgkamp og hvordan Andrew Yangs popularitet har vokst på nettet de siste ukene. Det går nesten utelukkende i såkalte «memer» basert på Yang og hans politikk, noe som var en av faktorene til at Trump kom til makten i 2016.

Les også: Trump med brexit-kritikk mot May

Internett-memer betegner fenomener i form av videoer, gester, uttrykk, bildemontasjer og lignende som sprer seg raskt på tvers av store mengder brukere på nettet.

– Det er ingen tvil om at det var en styrke for Trump å ha en meme-bataljon i ryggen under valgkampen i 2016. Og små kandidater som Yang trenger all hjelp de kan få, så det vil trolig ikke skade ham, sier Henrik Heldahl, kommentator for AmerikanskPolitikk.no og podkasten «2020», til ABC Nyheter.

Les også: – Trump sitter kanskje i fengsel ved neste valg

Les også: Bernie Sanders vil forsøke seg på nytt presidentvalg

Vil innføre borgerlønn

Akkurat som Trump er Yang en gründer med lite politisk erfaring. Og der Trump sin populisme kommer i uttrykk av utsagn som «America First», er Yang sitt slagord «Humanity First».

Men Yang er ingen republikaner. Han er demokrat, og ønsker blant annet å innføre borgerlønn i USA, som skal finansieres gjennom konsolidering av velferdsprogrammer og å innføre en merverdiavgift på varer og gods.

Yang har understreket behovet for merverdiavgift for å bekjempe skatteunndragelse fra amerikanske teknologibedrifter.

– Store selskaper og rike mennesker er gode på å flytte ting rundt for å unngå skatt. Amazon, Google og andre selskaper genererer hundrevis av milliarder i inntekter i utlandet. En MVA gjør det umulig for dem å dra nytte av det amerikanske folket og infrastrukturen uten å betale sin rettferdige andel, står det skrevet på Yang sin egen kampanjenettside.

Yang har basert sin politiske plattform på borgerlønn, som han selv kaller for «The Freedom Dividend», eller frihetsutbyttet på norsk.

Les også: Guaidó tar kontroll over ambassade og konsulat i USA

Lover hver amerikaner 1.000 dollar hver måned

Om han blir president lover han enhver amerikaner over 18 år 1.000 dollar i måneden. Han argumenterer for at en slik løsning blant annet vil bedre den psykiske helsen og velværen i befolkningen, og at borgerlønn trengs i møte med teknologisk automatisering som omsider kommer til å overta jobbene mennesker tidligere pleide å gjøre.

– Man vil allmenngjøre det slik at det blir sett på som en rett man har ved statsborgerskap, i stedet for overføring fra rik til fattig, sier Yang i et intervju med Rolling Stone.

På kort tid klarte Andrew Yang å få 65.000 enkeltdonasjoner fra 20 forskjellige stater, noe som er kravet for å delta i debattene til sommeren. Donasjonene fortsetter å tikke inn, selv om han allerede har nådd målet. I skrivende stund passerer tallet snart 80.000. Hans nye mål er 200.000 enkeltdonasjoner.

– Handler ikke om sosialisme eller kapitalisme

Yang har samlet støtte blant amerikanere fra flere ulike politiske bakgrunner. Han omtaler seg selv som en menneskesentrert kapitalist, og mener borgerlønn er avgjørende for at det kapitalistiske systemet skal leve videre, men:

– For meg handler det ikke om sosialisme eller kapitalisme. Det handler om å forsøke å få økonomien vår til å fungere for menneskelige mål og verdier, sier han i et intervju med New York Magazine.

USA-kjenner Henrik Heldah sier til ABC Nyheter at Andrew Yang kan komme til å gjøre borgerlønn mainstream i løpet av det kommende valget.

– Yang har hatt en oppoverbakke fra starten av og funnet kanaler for å formidle sitt budskap fra utsiden av de etablerte mediene. Jeg tror folk begynner å få øynene opp for ham, sier Heldahl.

Les også: Trump toner ned trusselen fra hvit nasjonalisme

Internett-favoritt

– Det som er bra med han som kandidat er at han kommuniserer budskapet sitt på en kortfattet og lettfattelig måte, mener Heldahl.

Det tok helt av for Yang etter opptredener på komikeren Joe Rogans podkast og en episode av The Breakfast Club.

Yang ble en Internett-favoritt, blant annet på nettsteder som Twitter, 4chan og Reddit. Han har dessuten fått sin egen heiagjeng som kalles for «Yang Gang».

På disse nettstedene har også Andrew Yang-memer spredt seg blant hvite nasjonalister, som på en eller annen måte har tolket Yangs budskap til å være i tråd med deres tro om å bevare rasehegemoniet i USA.

Les også: Trump-støttespiller saksøker Twitter for over 2 milliarder

– Vi har ikke noe rom for de som har en rasistisk, fremmedfiendtlig, hvit nasjonalistisk, alt-right, eller antisemittisk agenda under denne kampanjen. Vi skal fokusere på å bringe et positivt budskap til det amerikanske folk. Nittini prosent av menneskene som støtter meg, er entusiastiske for å løse problemer, sier Andrew Yang i intervjuet med New York Magazine.

I det samme intervjuet blir han spurt om han har glede av sin entusiastiske følgerskare på nett, sett bort fra de ekstreme elementene.

– Det er veldig moro å se ansiktet sitt på toppen av ulike animasjoner. Jeg synes de er hysterisk morsomme. Det er veldig underholdende. Jeg liker å se det. Og det er i den ånden jeg forholder meg til det.

– Kan overraske

Henrik Heldahl sier til ABC Nyheter at amerikanske kommentatorer er overrasket over at Andrew Yang har fått inn så mye penger på så kort tid.

– Andre kandidater som Kirsten Gillibrand har ennå ikke oppgitt slike tall, noe som tyder på at ikke alle har samlet inn like mye som Yang. Men han har fortsatt en lang vei å gå. Han er avhengig av en god debattopptreden under første debatt i midten av juni, sier Heldahl.

Yang er en av kandidatene som har flest policy-posisjoner på hjemmesiden sin, der Beto O'Rourke ikke har oppgitt noen, og Tulsi Gabbard er mer kortfattet, ifølge Heldahl.

– Yang er en «dark horse-kandidat» som kan overraske og gjøre det bra. Budskapet vil være interessant for mange velgere, men også blant uavhengige velgere.

Ekspert: En god kandidat til å møte Trump

Ifølge Heldahl er Andrew Yang litt forut for sin tid med tanke på de jobbene han snakker om vil bli borte til fordel for automasjon. Men om Yang på mirakuløst vis skulle vinne nominasjon, mener Heldahl det hadde vært en god kandidat til å møte Trump.

– At Trump vant en smal seier er mye takket være at han gjorde det godt i midtvesten, der hans budskap var å hente tilbake jobber som var forsvunnet. Men Trump har bevist i løpet av perioden som president at de ikke kommer tilbake. Andrew Yang er realist og ser at automasjonsjobber er kommet for å bli.

Ifølge Heldahl var en del av Trumps taktikk å ta Hillary på at hun var en etablert politiker og hadde vært med i gamet lenge.

– Det er noe han ikke kan ta Yang på. De er outsidere og businessmenn begge to.

Les også: Clinton i Norge: Stiller ikke til valg igjen

Yangs valgkampløfter

Yangs signaturpolitikk er borgerlønnen, eller «frihetsutbyttet» på 1,000 dollar i måneden til alle amerikanske statsborgere over 18 år. Men han har også mange andre saker han brenner for.

Nesten like viktig som borgerlønnen er Yangs løfte om at alle amerikanere skal ha tilgang og rett på grunnleggende helsetjenester.

Yang støtter en såkalt Green New Deal, som kort fortalt skal stimulere til en bærekraftig og klimavennlig økonomi. Han ønsker også å redusere klimagassutslipp gjennom å vektlegge «klimafiksing», en form for bevisste og storstilte inngrep i jordens klimasystem, med et mål om å redusere de negative virkningene av global oppvarming.

Han vil innføre en karbonskatt i tillegg til å trekke USA inn i Paris-avtalen igjen.

I en New York Times-artikkel om kampanjen tar Yang til orde for å opprette en statlig enhet for oppmerksomhetsøkonomi, som vil fokusere på å regulere sosiale medier som Facebook og Google – nettgiganter som knives om vår oppmerksomhet.

For å bekjempe korrupsjon vil Yang øke lønnen til føderale regulatorer, men begrense deres private arbeid etter at de forlater offentlig tjeneste.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter