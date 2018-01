Norge stikker kjepper i hjulene for Mays Brexit

Verden

En for god Brexit-deal kan gi EØS-debatt i Norge, hevdes det i The Guardian . Derfor har norske representanter lagt press på EU for at ikke britene skal få det for enkelt på vei ut av EU.

– Nordmennene følger dette veldig tett for å forsikre seg om at vi ikke gir Storbritannia en alt for fordelaktig avtale, sier en kilde i EU til The Guardian .

EU

Nå ligger det for eksempel an til at EU-borgere som flytter til Storbritannia før 31. desember 2020 får lov til å bli.

Fram til nå har det britiske kravet vært at kun EU-borgere som flyttet før 29. mars 2017 skulle få bli værende.

EØS

Det er ifølge avisen altså slik at EU nå er bekymret for at Norge skal trekke seg fra EØS-avtalen, eller kreve en reforhandling av avtalen.

Det er også bekymring i Brüssel for at Norge vil kreve bedre avtaler når fiskeriavtaler skal forhandles, skriver The Guardian.