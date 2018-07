Norge invitert inn i Macrons nye intervensjonsstyrke

Verden

– Alle er velkomne, sa Macron til NTB da han møtte pressen sammen med statsminister Erna Solberg fredag kveld.

På pressekonferansen bekreftet Solberg at Frankrike har invitert Norge til å bli med i det nye initiativet.

– Vi ser på det. Vi er positive, sa Solberg.

Norge har ikke tatt endelig stilling

Ifølge henne er saken fortsatt oppe til diskusjon. Norge har ikke tatt endelig stilling til invitasjonen og håper nå på flere detaljer om hva samarbeidet egentlig skal gå ut på, og hva Norges rolle i det eventuelt skal være.

– Men vi har som generell tilnærming at vi prøver å delta der vi kan, sa Solberg.

Macron lanserte ideen i den store talen om europapolitikk han holdt ved Sorbonne i fjor. Tanken har vært å opprette et «europeisk intervensjonsinitiativ».

Franskmennene har vært spesielt opptatt av å få med seg land som er i stand til å rykke ut på kort varsel. Styrken skal blant annet kunne settes inn i humanitære kriser. Det er også avklart at styrken formelt skal holdes utenfor EU.

Så langt har i alt åtte land sagt ja til å bli med, i tillegg til Frankrike. De åtte er Belgia, Danmark, Estland, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia og Tyskland.

Rolig før toppmøte

Frankrikes president Emmanuel Macron sier han ikke er urolig før NATOs toppmøte i Brussel.

– Det er ingen nervøsitet hos meg. Det er mulig det er nervøsitet i luften noen steder, men ikke her. Her i Paris har vi frisk luft, og alt er kult. Det kan jeg fortelle deg. Og vi skal levere på det vi har lovt, sa Macron til NTB da han møtte pressen sammen med statsminister Erna Solberg fredag kveld.

Han framhevet NATO-toppmøtet som en viktig begivenhet.

– Det er absolutt ingen nervøsitet hos meg. Vi må levere. Noen ganger er det uro, men til sjuende og sist må vi bevare samarbeidet, sa Macron.

Bakteppet er en situasjon der splittelsen mellom USA og Europa går dypere enn på mange år. Det skyldes en rekke kontroversielle vedtak fra Trumps side, deriblant beslutningene om å skrote den globale klimaavtalen fra Paris, om å flytte USAs ambassade i Israel til Jerusalem, om å kutte i støtten til FN, om å trekke seg fra atomavtalen med Iran og om å innføre ekstratoll på stål og aluminium.

Både diplomater og eksperter har gitt uttrykk for bekymring for at uenighetene kan smitte over på NATO når medlemmene i alliansen samles i Brussel neste uke.

(NTB)

