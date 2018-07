Verden

Det viser ny rangering som ble offentliggjort av NATO foran ukas toppmøte i Brussel.

I rangeringen ligger Norge på 11. plass, ned fra 10. plass i fjor. NATO har i alt 29 medlemsland.

1,61 prosent

Oversikten viser at Norge ligger an til å bruke en pengesum tilsvarende 1,61 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar i 2018. I de foreløpige anslagene for 2017 ligger andelen på 1,55.

Alt i alt har åtte allierte varslet at de i 2018 vil nå NATOs mål om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar.

Utviklingen går i riktig retning, fastslår NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Det er oppmuntrende tall. Sammenlignet med 2014 har alle stoppet kuttene, sier han.

Diplomat før møtet: – Skuldrene er kjempehøye

Faller i to land

Sammenligner man med 2017 ligger pengebruken likevel an til å falle i to medlemsland, Hellas og Canada.

Stoltenberg takker USAs president Donald Trump for å ha vist «lederskap» i saken. Trump har presset europeiske allierte hardt for å få dem til å øke forsvarsbudsjettene.

– Det har helt klart fungert, sier Stoltenberg.

(NTB)