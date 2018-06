– Nordkoreanerne vet ikke hvor de har Trump

Verden

Møtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un er et kjempestort steg i riktig retning, mener Korea-ekspert Geir Helgesen.

– At Donald Trump og Kim Jong-un faktisk har snakket sammen og blitt enige om hvor de vil, er utrolig viktig. De har tilsynelatende skapt en relasjon og bygd opp til at det skal skje mye mer framover, sier Helgesen.

Trump og Kim møttes til det historiske møtet i Singapore i morgentimene i går norsk tid. Aldri før har en sittende amerikansk president møtt en nordkoreansk leder. Etter flere timer med direkte samtaler mellom de to lederne, både alene og med rådgivere, resulterte møtet i en skriftlig erklæring der Nord-Korea forplikter seg til å jobbe for full atomnedrustning og fred på Korea-halvøya. Forhandlingene skal nå tas videre med USAs utenriksminister Mike Pompeo og en representant for det nordkoreanske regimet.

Kontinuitet

Det er all grunn til å være optimistisk, mener Geir Helgesen. Han er direktør ved Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København og har fulgt konflikten rundt Nord-Korea i flere tiår.

– Medier og eksperter sier at dette har vi hørt før, men det nye nå er at det er de på toppen som sier det. I Asia er det sånn at når sjefene sier «dette vil vi» så har ikke embetsmennene annet valg enn å få det til å virke, sier Helgesen.

Samtidig er det bra at avtalen ikke kommer med så mye nytt, det sørger for kontinuitet, mener han. Særlig er det positivt at erklæringen viser til avtalen fra april i år der Nord-Koreas Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in lovte å jobbe for at konflikten mellom de to landene avsluttes, og at halvøya blir fri for atomvåpen.

Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier er langt mer skeptisk. Den nye erklæringen mellom Trump og Kim fører ikke til noen grunnleggende endringer, mener han. Nettopp det at den viser til avtalen fra april viser at Trump ikke egentlig har fått til noe.

– Avtalen de viser til ble signert for flere uker siden, men det var ingen da som snakket om at dette betydde endelig fred. Det har heller ikke skjedd de helt store endringene siden da, sier Tunsjø.

Mangler troverdighet

Problemet er at nordkoreanerne ikke kan stole på Trump, mener Øystein Tunsjø.

– Nordkoreanerne må kunne tro på at amerikanerne kan gi dem en sikkerhetsgaranti før de faktisk vil kvitte seg med atomvåpnene, men hvorfor skal de tro på det når USA gikk inn i Libya og Irak, og Trump trakk USA fra Iran-avtalen. Nordkoreanerne vet ikke helt hvor de har Trump, sier han.

Det er ikke lenge siden konflikten i Nord-Korea truet med å utløse full krig mellom USA og Nord-Korea. Både Trump og Kim lovte i går at de har lagt fortida bak seg og at det nå vil komme store forandringer. Nøyaktig hvordan Nord-Korea vil ruste ned er ikke klart, men Trump hevdet på pressekonferansen etter møtet at Kim trolig vil begynne med en gang han kommer hjem til Pyongyang. Sanksjonslettelser vil først skje når Nord-Korea kan dokumentere at atomvåpnene ikke lenger kan brukes, ifølge Trump.

Å fjerne atomvåpnene er en enorm prosess som vil ta mange år, sier professor Øystein Tunsjø. Det vil kreve grundige inspeksjoner på bakken i Nord-Korea og det vil være utfordrende å kunne slå fast at myndighetene faktisk har kvittet seg med alt.

Men det største problemet er at Nord-Korea egentlig ikke har en grunn til å ville kvitte seg med dem, mener Tunsjø.

– Den viktigste grunnen til at Kim Jong-un fikk møte Trump nå er atomvåpnene, sier han.

– Men nedrusting vil jo føre til lettelser i sanksjonene, er ikke Kim interessert i det?

– Jo, til en viss grad. Men ikke så mye at han vil gi opp atomvåpnene, sier Tunsjø.

Risiko for at Trump snur

Statsledere over hele verden hyllet i går den skriftlige erklæringen mellom Trump og Kim som et viktig første steg mot en løsning på Nord-Korea konflikten.

Men den skriftlige avtalen er også en risiko, mener Øystein Tunsjø.

– Det skaper en forventning. I det øyeblikket Nord-Korea ikke leverer, får Trump et forklaringsproblem. Jeg tror ikke Trump vil være så god i en situasjon der han føler seg forrådt eller tatt med buksa nede. En avtale er dessuten bare et papir, det betyr ikke noe. Trump har forlatt avtaler før, som atomavtalen med Iran, eller på G7-møtet nylig der han først var med på slutterklæringen for så å snu om helt, sier Tunsjø.

Også Geir Helgesen anerkjenner at Trumps uforutsigbare lederstil kan endre alt.

– Det finnes ingen sikkerhetsgaranti for at Trump vil stå ved det han sier. Men han har bruk for en verdenshistorisk seier, som dette ser ut til å kunne bli. Han har skapt trøbbel i alle andre internasjonale avtaler, men nå kan han dra hjem til USA og si at ingen andre fikk til dette som jeg har fått til, sier Helgesen.

Også Kim Jong-un kan være mer interessert i å følge opp løftene enn faren og bestefaren hans har vært, mener Helgesen.

– Jeg tror man må si at Kim er en moderne leder. Han snakker noen fremmede språk, han har reist og studert i Sveits. Mine sørkoreanske kontakter tett på presidenten forteller at Kim var overraskende avslappet og god på small talk. Han fikk stemningen til å fungere. Men det har ikke pressen og politikerne i Vesten fått med seg fordi man har vært så opptatt av å demonisere ham, sier Helgesen.

Ikke opptatt av regler

Øystein Tunsjø tror også at Donald Trumps utradisjonelle lederstil sørget for at det ble et møte i utgangspunktet.

– Trumps personlighet er viktig i dette. Han bryr seg ikke om hvordan amerikansk politikk tradisjonelt er blitt ført og kan snu raskt om på ting. Mens tidligere presidenter har vært opptatt av å holde på forhandlingsposisjonen så tenker Trump at han bare kan møte Kim og nøler ikke med å invitere ham til Det hvite hus, sier Tunsjø.

På pressekonferansen etter møtet sa Donald Trump at han vil invitere Kim til Washington DC når tida er klar for det.

Han sa også at han vil avslutte militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Nord-Korea har lenge protestert kraftig mot militærøvelsene, som i nord er blitt sett på som forberedelser til invasjon. Trump sa USA vil spare store summer på dette.

