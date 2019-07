Det skriver Business Insider.

Kim, som nylig møtte USA-president Donald Trump på grensen mellom Nord- og Sør-Korea, har et heftig sikkerhetsregime. I forbindelse med Kims Trump-møte i Singapore i fjor, dukket det opp bilder av at sikkerhetsvaktene hans løp ved siden av bilen han satt i.

I en ny bok av Anna Fifield, Washington Posts byråsjef i Beijing, avsløres det som skal være årsaken til at Kims livvakter danner et løpende, menneskelig skjold.

– Kim fikk ideen fra skuespilleren Clint Eastwood. Som gutt hadde Kim sett filmen «In the line of fire», der Eastwood spiller en Secret Service-agent som passet på John F. Kennedy da han ble skutt og drept i 1963. Eastwoods karakter og de andre agentene løper der ved siden av presidentens bil, heter det i boken, ifølge Business Insider.

Skuespiller Clint Eastwood. Foto: Kevin Winter/AFP/NTB scanpix

Det skal være ekstremt vanskelig å bli livvakt for den nordkoreanske lederen. «Vanskeligere enn å komme seg gjennom et nåløye», har Lee Yeong-guk tidligere uttalt. Han var livvakt under Kim Jong-il, Kim Jong-uns far.

Rekruttene hentes fra mililtæret og må gjennom en rekke tester for å få lov til å vokte Kim.

– De må for eksempel kunne håndtere skytevåpen og kniver. I tillegg må de blant annet ha gode svømmeegenskaper, mestre kampsport og kunne marsjere, sa Lee til ABC News i 2018.

