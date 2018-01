Verden

Av Lars Eide

Nord- og Sør-Korea holdt samtaler natt til tirsdag i det første møtet mellom de to landene på to år. Samtalene skulle i hovedsak dreie seg om en mulig nordkoreansk deltakelse under OL.

Da de to partene tok pause fra samtalene tidlig tirsdag morgen norsk tid, bekreftet Sør-Koreas viseminister Chun Hae-sung at Nord-Korea vil sende utøvere til vinter-OL. I tillegg vil de sende en heiagjeng, et pressekorps og en gruppe tilskuere.

– Vi vil være så fleksible som vi kan, sa en talsmann for IOC til nyhetsbyrået AFP mandag om at Nord-Korea skal få sende utøvere til lekene i Sør-Korea.

– Vi ser fram at det skal være møter mellom myndighetene i Nord-Korea og Sør-Korea, heter det en uttalelse fra IOC.

– IOC har hatt gående diskusjoner med begge partene i lengre tid. Ved å gjøre dette har vi kunnet holde døren åpen og utvide påmeldingsfristen, og ved å tilby nordkoreanske utøvere støtte under de pågående kvalifiseringsrundene. Dette samtidig med å alltid respektere FNs sanksjoner, heter det videre.

Senere i uken skal IOC-president Thomas Bach diskutere mulig nordkoreansk OL-deltakelse med Nord-Koreas IOC-medlem Chang Ung. Chang uttalte seg i helgen positivt om utsiktene til å ha nordkoreanere på deltakerlisten i OL.

På høyt nivå

I starten av januar ble det kjent at Sør-Korea ønsket å diskutere saken og at samtalene skulle holdes på «høyt nivå». Dermed fulgte Sør-Korea opp Nord-Koreas leder Kim Jong-uns nyttårstale der han ønsket et fredfylt OL i nabolandet

Det var knyttet stor spenning til det første møtet mellom de to koreanske landene ved den demilitariserte sonen i Panmunjom som skiller nord og sør. Hvert av landene hadde fem delegater til stede.

«Godt Nyttår»

Ifølge sørkoreanske myndigheter åpnet representantene møtet med å ønske hverandre et godt nyttår. Den sørkoreanske gjenforeningsministeren Cho Myoung-gyon tok da sin nordkoreanske motpart Ri Son-gwon i hånden og sa: «Det var lenge siden». Cho spurte så om det kalde været i nord hadde bidratt til en ukomfortabel reise.

– Elver og fjell er dypfryste. Men det vil ikke være en overdrivelse å si at det interkoreanske forholdet er enda kaldere, svarte Ri og la til:

– Men folkets ønske om forbedring i både forhold og dialog, er like sterkt som en understrøm dekket av et tykt lag med is. Men dets utrettelig styrke har ført til dette verdifulle møtet.

Familiegjenforening

En av Sør-Koreas delegater som deltok i samtalene, Chun Hae-sung, sier til pressen at de under møtet ba om at de to landene arrangerer familiegjenforening samtidig som OL går av stabelen. Det skriver nyhetsbyrået AFP.

Flere millioner mennesker ble separert fra hverandre i løpet av krigen på Korea-halvøya mellom 1950 og 1953. De fleste har aldri fått se igjen familiemedlemmene på den andre siden av grensen som skiller de to koreanske statene.

Nyttårstale

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først uttrykte ønsker om å sende delegater til OL. Deretter svarte sørkoreanske myndigheter med å invitere til høynivåsamtaler.

Da møtet startet natt til tirsdag sa Ri at Pyongyang håpte å kunne «presentere verdifulle resultater til det koreanske folket som har høye forventninger foran møtet», ifølge Yonhap.

Forrige gang de to landene møttes på høyt nivå var i desember 2015, og tirsdagens møte blir dermed sett på som et tegn på gryende diplomatisk tøvær. (NTB)