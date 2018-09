Verden

Presidenten slår an en optimistisk tone i forkant av sitt møte med Kim Jong-un i neste uke, det tredje i rekken. Møtet kommer på et tidspunkt da forhandlingene mellom Nord-Korea og USA om nedrustning synes å ha møtt veggen.

Moon erkjenner at det er en propp i forholdet og at begge sider må gjøre innrømmelser for å komme videre i det omstridte og vanskelige spørsmålet.

– Nord-Korea er villig til full atomnedrustning og fjerning av eksisterende atomvåpen, mens USA på sin side er innstilt på å gjøre slutt på det fiendtlige forholdet og heller tilby sikkerhetsgarantier, sier Moon.

Presidenten i Sør-Korea var mellommann da president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un møttes i Singapore i juni. Han forsikrer at Sør-Korea fortsatt vil opptre som et forbindelsesledd mellom myndighetene i Washington og Pyongyang.

(NTB)