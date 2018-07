Nonne og ansatt i Mor Teresa-orden pågrepet for å ha solgt babyer

Verden

Av Anders R. Christensen, NTB

De to kvinnene er foreløpig siktet for menneskehandel, men siktelsen kan bli utvidet til å omhandle ulovlig adopsjon. De etterforskes også for flere tilsvarende tilfeller.

– Kvinnene har tilstått fire lignende saker som vi jobber med å få bekreftet. Familiene som kjøpte babyene er også på radaren vår og vil bli stilt ansvarlig, sier politiinspektør Aneesh Gupta.

Sykehusene hvor barna ble født, vil også bli etterforsket, ifølge politiet.

Solgt for 14.000 kroner

Babyen som kvinnene er siktet for å ha solgt, ble født 1. mai av en kvinne som bor på et hjem for ugifte kvinner som drives av Missionaries of Charity i Kolkata, nonneordenen som ble grunnlagt av Mor Teresa. Gutten skal ha blitt solgt til et indisk par for 120.000 rupi, tilsvarende 14.000 kroner, den 14. mai av nonnen og en annen kvinne som jobbet ved hjemmet.

Opplysningene om omstendighetene rundt hvordan salget av babyen ble oppdaget, varierer. Nyhetsbyrået AP skriver at paret tok kontakt med politiet etter at kvinnen som jobbet ved hjemmet tok gutten tilbake, uten å gi tilbake pengene paret hadde betalt.

AFP skriver på sin side at saken ble rullet opp da barnevernet i forrige uke oppdaget at gutten var borte fra hjemmet.

Starter egen etterforskning

Talsperson Sunita Kumar i Missionaries of Charity sier at de også har igangsatt sin egen etterforskning.

– Vi har ikke snakket om å selge barn, fordi Missionaries of Charity sluttet å adoptere bort barn for tre år siden, sier Kumar til AP.

Hun understreker også at ordenen ikke har tatt imot penger når de har adoptert bort barn tidligere.

(NTB)